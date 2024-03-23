Тяжелое утро: В Белгородской области погибли два человека после атаки «Вампиров» ВСУ

В Белгородской области два человека погибли, шестеро пострадали в результате массированной атаки ракетами РСЗО «Вампир» и беспилотниками.



Одиннадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны.

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«Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Ранее над регионом перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа.

Потеря в Белгороде

В Белгороде после атаки снарядами РСЗО «Вампир» скончался от ран мужчина – вместе с женой он находился в одной из квартир, где произошло обрушение балконов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Женщина доставлена в городскую больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой», – отметил он.

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Гладков заверил, что пострадавшая получает необходимую помощь, пожелал ей скорейшего выздоровления и выразил соболезнования родным и близким погибшего горожанина.

По данным медицины катастроф, в Белгороде пострадали еще четыре жителя. Известно о женщине, получившей осколочное ранение грудной клетки, об одном мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой и двоих мужчинах с контузией и баротравмой. Медики оказывают им помощь.

Глава региона сообщил, что всего в результате атаки ВСУ в разной степени повреждены 69 квартир в 14 многоквартирных домах, четырех частных и трех хозсубъектах. Также под обстрел попали восемь автомобилей и один пассажирский автобус, все пассажиры и водитель уцелели, отметил глава региона.

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Погибший в регионе

Ранее утром один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников в Чернянском районе Белгородской области, рассказал Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, БПЛА атаковали Старооскольский округ и Чернянский район, кроме того, утром 23 марта обстрелу подвергся Белгород.

«Повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие. Сейчас уточняются данные, обязательно... позже сообщу», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, специалисты проводят поквартирный и подомовой обход. Власти располагают всем необходимым для восстановления поврежденного имущества, все работы выполнят максимально быстро.

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Защита

В Белгороде устанавливают защитные сооружения - 100 модульных конструкций разместили в более обстреливаемых микрорайонах города Белгорода, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Уже установили: в парке Южный – на аллее рядом с детской площадкой, в районе рынка «Салют», возле спорткомплекса Хоркиной и на противоположной от него стороне и 3 укрытия на территории медицинских учреждений», – написал Гладков.

Власти Белгородской области также изменили порядок установки контроллеров и переносят их в микрорайоны, находящиеся в зоне обстрела.

На сегодня в пунктах временного размещения (ПВР) региона находится 2 200 человек. Всего таких ПВР 28 – более чем на 15 тысяч мест, рассказал Гладков.

Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области

Из Белгородской области вывозят детей в другие регионы - всего около 9000 человек. Часть из них, по данным губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, «размещается в санаториях и детских лагерях»

«Уверен, что они будут в безопасности, комфорте и, конечно, они будут окружены теплой заботой наших добрых друзей», – отметил Вячеслав Гладков.

Накануне силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских воздушных целей на подлете к Белгороду, написал в своем Telegram-канале глава региона.



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ФОТО: t.me/vvgladkov
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