Тяжелое утро: В Белгородской области погибли два человека после атаки «Вампиров» ВСУ

«Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Ранее над регионом перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа.

Потеря в Белгороде

В Белгороде после атаки снарядами РСЗО «Вампир» скончался от ран мужчина – вместе с женой он находился в одной из квартир, где произошло обрушение балконов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Женщина доставлена в городскую больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой», – отметил он.