Тяжелое утро: В Белгородской области погибли два человека после атаки «Вампиров» ВСУ
В Белгородской области два человека погибли, шестеро пострадали в результате массированной атаки ракетами РСЗО «Вампир» и беспилотниками.
Одиннадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны.
«Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Ранее над регионом перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа.
Потеря в Белгороде
В Белгороде после атаки снарядами РСЗО «Вампир» скончался от ран мужчина – вместе с женой он находился в одной из квартир, где произошло обрушение балконов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Женщина доставлена в городскую больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой», – отметил он.
Гладков заверил, что пострадавшая получает необходимую помощь, пожелал ей скорейшего выздоровления и выразил соболезнования родным и близким погибшего горожанина.
По данным медицины катастроф, в Белгороде пострадали еще четыре жителя. Известно о женщине, получившей осколочное ранение грудной клетки, об одном мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой и двоих мужчинах с контузией и баротравмой. Медики оказывают им помощь.
Глава региона сообщил, что всего в результате атаки ВСУ в разной степени повреждены 69 квартир в 14 многоквартирных домах, четырех частных и трех хозсубъектах. Также под обстрел попали восемь автомобилей и один пассажирский автобус, все пассажиры и водитель уцелели, отметил глава региона.
Погибший в регионе
Ранее утром один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников в Чернянском районе Белгородской области, рассказал Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, БПЛА атаковали Старооскольский округ и Чернянский район, кроме того, утром 23 марта обстрелу подвергся Белгород.
«Повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие. Сейчас уточняются данные, обязательно... позже сообщу», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, специалисты проводят поквартирный и подомовой обход. Власти располагают всем необходимым для восстановления поврежденного имущества, все работы выполнят максимально быстро.
Защита
В Белгороде устанавливают защитные сооружения - 100 модульных конструкций разместили в более обстреливаемых микрорайонах города Белгорода, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Уже установили: в парке Южный – на аллее рядом с детской площадкой, в районе рынка «Салют», возле спорткомплекса Хоркиной и на противоположной от него стороне и 3 укрытия на территории медицинских учреждений», – написал Гладков.
Власти Белгородской области также изменили порядок установки контроллеров и переносят их в микрорайоны, находящиеся в зоне обстрела.
На сегодня в пунктах временного размещения (ПВР) региона находится 2 200 человек. Всего таких ПВР 28 – более чем на 15 тысяч мест, рассказал Гладков.
Из Белгородской области вывозят детей в другие регионы - всего около 9000 человек. Часть из них, по данным губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, «размещается в санаториях и детских лагерях»
«Уверен, что они будут в безопасности, комфорте и, конечно, они будут окружены теплой заботой наших добрых друзей», – отметил Вячеслав Гладков.
Накануне силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских воздушных целей на подлете к Белгороду, написал в своем Telegram-канале глава региона.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Среди пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» оказался гражданин Белоруссии
- Интерпол выразил готовность помочь России в расследовании теракта в «Крокусе»
- Тяжелое утро: В Белгородской области погибли два человека после атаки «Вампиров» ВСУ
- Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»
- Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 183
- Директор «Пикника» заявил, что одного участника группы все еще не нашли
- Двоих челябинцев отправили в колонию на 15 лет за незаконный оборот наркотиков
- РФС: Товарищеский матч между Россией и Парагваем отменен
- Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
- В МЧС заявили, что на ликвидацию пожара в «Крокусе» потребуется около двух часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru