Белый дом: Украина продолжит терять позиции без американской помощи

По его словам, тогда Россия добьется еще большего территориального преимущества. Отмечается, что США ожидают потери ВСУ занимаемых территорий не только на востоке, но и на южном направлении.

Ранее в Сенате США заявили, что Киев проиграет Москве, а это приведет к расколу в НАТО, если США не выделят военную помощь в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

