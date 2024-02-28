Белый дом: Украина продолжит терять позиции без американской помощи
По оценкам американских властей, Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи США, сообщил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, тогда Россия добьется еще большего территориального преимущества. Отмечается, что США ожидают потери ВСУ занимаемых территорий не только на востоке, но и на южном направлении.
Ранее в Сенате США заявили, что Киев проиграет Москве, а это приведет к расколу в НАТО, если США не выделят военную помощь в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru