Выжать Leopard, как дохлого кота из анекдота! В России рассказали, как использовать трофейные западные танки

Первые «Леопарды» затрофеены, написал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале 10 июня, в субботу.

«Затрофеенные немецкие танки - наш козырь в информационной войне. Новость о разгроме украинской бронегруппы наделала немало шороху в западных СМИ и блогосфере. И даже у русофоба Джулиана Рёпке из Bild натурально истерика. Так давайте выдоим этих «Леопардов» досуха. Раскроем все их секреты. Возможно тогда на Западе лишний раз подумают, прежде чем дарить нам свои военные технологии», – предложил военкор.

По его мнению, специалисты Уралвагонзавода могут прогнать «Леопард» по полосе препятствий на разных режимах работы двигателя, сравнить в деле российский Т-90М и импортный «Леопард». Коц предложил также на полигоне Минобороны «обстрелять под объективами фото- и кинокамер трофейный танк всем противотанковым, что у нас есть - от РПГ и ПТУР до 125-мм снарядов». А затем - дать возможность прокомментировать результаты артиллеристам с передовой.