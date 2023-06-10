Выжать Leopard, как дохлого кота из анекдота! В России рассказали, как использовать трофейные западные танки
Россия уничтожила первые западные танки Leopard. Военкоры предлагают использовать трофеи для информационной компании против Запада и ВСУ.
Украинская армия в районах попыток наступления потеряла девять танков, из которых четыре Leopard, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что танки были уничтожены на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Первые «Леопарды» затрофеены, написал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале 10 июня, в субботу.
«Затрофеенные немецкие танки - наш козырь в информационной войне. Новость о разгроме украинской бронегруппы наделала немало шороху в западных СМИ и блогосфере. И даже у русофоба Джулиана Рёпке из Bild натурально истерика. Так давайте выдоим этих «Леопардов» досуха. Раскроем все их секреты. Возможно тогда на Западе лишний раз подумают, прежде чем дарить нам свои военные технологии», – предложил военкор.
По его мнению, специалисты Уралвагонзавода могут прогнать «Леопард» по полосе препятствий на разных режимах работы двигателя, сравнить в деле российский Т-90М и импортный «Леопард». Коц предложил также на полигоне Минобороны «обстрелять под объективами фото- и кинокамер трофейный танк всем противотанковым, что у нас есть - от РПГ и ПТУР до 125-мм снарядов». А затем - дать возможность прокомментировать результаты артиллеристам с передовой.
От также высказал идею отпечатать плакаты с уязвимыми точками «Леопардов» для российских снарядов и ракет и развесить их «в каждом блиндаже на фронте и на каждом учебном полигоне в тылу». Инфографику также можно распространить в интернете, советует Коц.
«И вообще хотелось бы увидеть «Леопард» в московском Парке имени Горького, на том же месте, где во время Великой Отечественной выставляли поверженную германскую технику. Предварительно прокатив «Леопард» по Садовому кольцу с фотосессией у посольства США», – помечтал военкор.
Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале поддержал идеи коллеги.
«На окопном сленге «Леопард» это «кошка». Быстро окрестили. И я очень порадовался мыслям Саши Коца по поводу первой «пленной кошки». Да, «Леопард» надо выжать, как того самого дохлого кота Ваську из анекдота про ведро со спиртом», – призвал Александр Сладков.
В этом анекдоте жена, чтобы отучить мужа от алкоголя, кинула в ведро со спиртом дохлого кота - так супруг испугается и бросит пить. Но муж употребил спиртное и выжал дохлого кота со словами: «Ну, кисонька, ну, еще капельку!».
Вполне серьезно отреагировал на решение немецкого оборонного концерна Rheinmetall построить на территории Украины завод по производству танков заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Прошу выслать точные координаты будущего завода», - написал политик в Twitter.
После сведений о четырех уничтоженных «Леопардах» акции завода-изготовителя танков Leopard начали стремительно падать. Об этом сообщает военкор ВГТРК Андрей Руденко со ссылкой на Telegram-канал Кtrdonetsk. Он напомнил, что после начала поставок танков Leopard на Украину акции немецкой оружейной компании Rheinmettall дошли до исторического максимума.
«Теперь же вполне возможно даже банкротство если танки также продолжат гореть как спички. А я уверен продолжат. Теперь к Германии применимо высказывание «вгоняй меня в долги». Именно это грозит теперь компаниям поставщикам оружия на Украину», – пишет военкор в своем Telegram-канале.
Как стало известно ранее, украинские войска в ходе неудачной атаки бросили немецкий танк Leopard под Угледаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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