Было уничтожено более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, среди которых восемь переданных Киеву Leopard. Также российские войска вывели из строя три колесных французских танка AMX-10RC и 109 боевых бронированных машин.

Как отмечает военное ведомство, Вооруженным силам Украины был нанесен существенный урон.

Как стало известно ранее, украинские войска в ходе неудачной атаки бросили немецкий танк Leopard под Угледаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

