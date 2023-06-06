Россия уничтожила восемь переданных Украине танков Leopard

Россия отразила атаку украинских солдат на южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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Было уничтожено более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, среди которых восемь переданных Киеву Leopard. Также российские войска вывели из строя три колесных французских танка AMX-10RC и 109 боевых бронированных машин.

Как отмечает военное ведомство, Вооруженным силам Украины был нанесен существенный урон.

Как стало известно ранее, украинские войска в ходе неудачной атаки бросили немецкий танк Leopard под Угледаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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