Россия уничтожила восемь переданных Украине танков Leopard
Россия отразила атаку украинских солдат на южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Было уничтожено более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, среди которых восемь переданных Киеву Leopard. Также российские войска вывели из строя три колесных французских танка AMX-10RC и 109 боевых бронированных машин.
Как отмечает военное ведомство, Вооруженным силам Украины был нанесен существенный урон.
Как стало известно ранее, украинские войска в ходе неудачной атаки бросили немецкий танк Leopard под Угледаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru