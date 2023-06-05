СМИ: ВСУ бросили танк Leopard под Угледаром
Украинские войска в ходе неудачной атаки бросили немецкий танк Leopard под Угледаром (ДНР), пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Издание опубликовало снимок брошенного танка. Канал сослался на источники, связанные с морской пехотой группировки «Восток».
Командир «Востока» Александр Ходаковский ранее заявил, что в районе населенного пункта Новодонецкое заметили до 30 единиц танков Leopard.
Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр 5 июня сообщила, что ВСУ начали наступательные действия на некоторых направлениях. Спикер военного ведомства уточнила, что эпицентром боевых действий остается бахмутское направление, передает «Радиоточка НСН».
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