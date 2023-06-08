Минобороны: ВСУ потеряли на запорожском направлении три танка Leopard

При попытке наступления украинские войска потеряли три танка Leopard, заявил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук. Запись интервью опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.

СМИ: ВСУ начали наступление на Пологи, Токмак и Васильевку

По его словам, ВСУ потеряли свыше 350 человек и более 30 танков. Из них три - германские «Леопарды», уточнил генерал-полковник.

Американские СМИ ранее сообщили о начале контрнаступления ВСУ. Журналисты сослались на высокопоставленные источники в Киеве.

Генштаб ВСУ опроверг эту информацию. В командовании украинской армии заявили, что не комментируют анонимные источники, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:ЗапорожьеТанкиВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры