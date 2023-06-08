Минобороны: ВСУ потеряли на запорожском направлении три танка Leopard
При попытке наступления украинские войска потеряли три танка Leopard, заявил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук. Запись интервью опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.
По его словам, ВСУ потеряли свыше 350 человек и более 30 танков. Из них три - германские «Леопарды», уточнил генерал-полковник.
Американские СМИ ранее сообщили о начале контрнаступления ВСУ. Журналисты сослались на высокопоставленные источники в Киеве.
Генштаб ВСУ опроверг эту информацию. В командовании украинской армии заявили, что не комментируют анонимные источники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru