Минобороны: ВСУ потеряли на запорожском направлении три танка Leopard

По его словам, ВСУ потеряли свыше 350 человек и более 30 танков. Из них три - германские «Леопарды», уточнил генерал-полковник.

Американские СМИ ранее сообщили о начале контрнаступления ВСУ. Журналисты сослались на высокопоставленные источники в Киеве.

Генштаб ВСУ опроверг эту информацию. В командовании украинской армии заявили, что не комментируют анонимные источники, передает «Радиоточка НСН».

