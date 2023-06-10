Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли четыре танка «Leopard»

Уточняется, что танки были уничтожены на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении около 300 военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, в том числе пяти американских «Bradley», 14 боевых бронированных машин, шести автомобилей, а также САУ «Caesar» производства Франции.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Запорожской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

