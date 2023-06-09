Пригожин поздравил бойцов 58-й армии с отражением атак ВСУ

Пригожин поздравил бойцов, уничтоживших танки Leopard и живую силу противника. Он отметил, что мотострелки наносили удары по врагу из окопов, а летчики ВКС поддерживали их с воздуха.

«Нам еще много предстоит работать, чтобы вернуть былую славу российской армии и блеск русскому оружию», - сказал основатель «Вагнера».

Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток контрнаступления украинской армии. Глава государства констатировал, что ВСУ не достигли успеха ни на одном направлении, передает «Радиоточка НСН».

