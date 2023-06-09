Пригожин поздравил бойцов 58-й армии с отражением атак ВСУ
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к военнослужащим 58-й армии, отражавшим атаки ВСУ на запорожском направлении. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба.
Пригожин поздравил бойцов, уничтоживших танки Leopard и живую силу противника. Он отметил, что мотострелки наносили удары по врагу из окопов, а летчики ВКС поддерживали их с воздуха.
«Нам еще много предстоит работать, чтобы вернуть былую славу российской армии и блеск русскому оружию», - сказал основатель «Вагнера».
Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток контрнаступления украинской армии. Глава государства констатировал, что ВСУ не достигли успеха ни на одном направлении, передает «Радиоточка НСН».
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