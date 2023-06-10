«Смерти подобно». Наступление ВСУ без техники захлебнется

Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что общая группировка ВСУ на Запорожском направлении составляет более 100 тысяч бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогов полагает, что в наступлении участвует небольшая группа украинских военных. Он отметил, что большая часть бойцов находится в резервах в отдалении от фронта. Группы военных разбросаны по Запорожской и Днепропетровской областям, находящимся под контролем Киева, отметил собеседник агентства.

По его словам, украинские военные понимают, что бой с ВС РФ для них закончится смертью. Об этом Владимир Рогов заявил в интервью НСН.



«Понеся большие потери, враг кидает новые подразделения. По перехватам приходит информация, что начинаются попытки отказа от выполнения приказов идти в наступление. ВСУ прекрасно понимают, что это смерти подобно. Надо понимать одно: главные резервы противника еще не задействованы. Они пока действуют не то чтобы малыми силами, но не основными», - сказал Рогов.