«Смерти подобно». Наступление ВСУ без техники захлебнется

Наступление ВСУ идет малыми силами, все резервы не задействованы. Украинские военные действуют благодаря мужеству, а не технической поддержке, которой не хватает, считают в России.

Крупные столкновения с армией России представляют угрозу для украинских войск, считает польский генерал Станислав Козей. Об этом эксперт заявил в интервью Fakt.

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По словам генерала, российские военные «давно ждали» контрнаступления противника.

«Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным», — подчеркнул Козей.

Генерал считает, что ВСУ могут сосредоточить силы в Донбассе и Запорожье. Кроме того, Козей усомнился в том, что какая-либо крупномасштабная операция украинских сил пройдет до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

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Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что общая группировка ВСУ на Запорожском направлении составляет более 100 тысяч бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогов полагает, что в наступлении участвует небольшая группа украинских военных. Он отметил, что большая часть бойцов находится в резервах в отдалении от фронта. Группы военных разбросаны по Запорожской и Днепропетровской областям, находящимся под контролем Киева, отметил собеседник агентства.

По его словам, украинские военные понимают, что бой с ВС РФ для них закончится смертью. Об этом Владимир Рогов заявил в интервью НСН.

«Понеся большие потери, враг кидает новые подразделения. По перехватам приходит информация, что начинаются попытки отказа от выполнения приказов идти в наступление. ВСУ прекрасно понимают, что это смерти подобно. Надо понимать одно: главные резервы противника еще не задействованы. Они пока действуют не то чтобы малыми силами, но не основными», - сказал Рогов.

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Между тем, Украине необходимы около 120 истребителей западного образца, большая часть которых должна состоять из самолетов F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью медиагруппе Funke.

«Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности в плане Eurofighter, это стало бы важным шагом», — отметил министр.

А начальник авиации командования Военно-воздушных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что Киеву для превосходства в воздухе нужны три-четыре эскадрильи по 12-16 единиц истребителей F-16, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Рано или поздно Украина получит запрашиваемые истребители F-16, как это было с просьбами о поставках других вооружений. Таким мнением в эфире НСН поделился генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

«То, что Киев получит F-16 - это вопрос времени. Вспомните всю историю вооружения Украины – сначала снаряды, потом боеприпасы, потом вооружения, артиллерия, танки и так далее. И каждый раз эти экс-чиновники заявляли, что Украине они ничего не поставят. В конечном итоге Киев получал, что хотел. Это говорит о том, что на самолетах они не остановятся, постепенно будут выдавать дальнобойные ракеты. Чем хуже будут дела у ВСУ на поле боя, тем больше таких поставок будет. Лучше воевать руками украинцев, чем самим впрягаться в это дело. НАТО будет обеспечивать Украину вплоть до тактических ядерных ракет», - сказал Липовой.

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При этом у Украины элементарно отсутствуют инфраструктура и специалисты, которые могли бы обслуживать западные истребители, отметил генерал. Киеву потребуется не менее полугода для того, чтобы подготовить аэродромную сеть, и обучить летчиков и инженеров, уточнил генерал.

Западная техника обречена на уничтожение при контрнаступлении без наличия у Украины авиации, заявил генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Прямой».

«По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия», - сказал он.

Он считает, что контрнаступление будет иметь катастрофические последствия, потому что украинцы без поддержки с воздуха будут легкой мишенью для российской армии. А вся техника, включая хваленые танки, в скором времени превратится в груду металла.

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Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток контрнаступления ВСУ. По словам российского лидера, украинская армия имеет наступательный потенциал.

По его мнению, ни на одном участке фронта украинской стороне не удалось достичь поставленных целей. Это произошло благодаря мужеству солдат и правильной организации войск, подчеркнул Путин.

Глава России также отметил значительные потери ВСУ. По его словам, потери превышают «классический показатель».

Украина в ее нынешнем виде исчезнет с карты мира, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, есть разные сценарии раздела страны. Одесса и все Причерноморье должны войти в состав России, цитирует парламентария Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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