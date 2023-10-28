«Вагнер» сливается с «Ахмат». СВО по новому кругу
Бойцы ЧВК «Вагнер» вливаются в спецназ «Ахмат» и снова отправляются в зону СВО.
Все больше бывших бойцов ЧВК «Вагнер» переходят в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости командир «Ахмата» Апты Алаудинов.
В девяти случаях из десяти структуры, подобные ЧВК «Вагнер», в случае смерти руководителя ждет самоуничтожение, однако вместо нее может быть создана другая ЧВК, все ресурсы для этого есть. Об этом НСН заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
«Сложно сказать, насколько сохранится управление в ЧВК “Вагнер”. В девяти случаях из десяти в подобной ситуации структура самоуничтожается. Поэтому боюсь, что ЧВК в прежнем виде больше не будет существовать.... Любые институты гражданского общества (а ЧВК именно таковым и является) зависят от государства, причем силовые — в максимальной степени. Сейчас многое будет зависеть от поведения государства: с одной стороны, ЧВК “Вагнер” — очень эффективная структура, а с другой — есть опасения, что она может при определенных обстоятельствах выйти из-под контроля. При этом ЧВК — не вольница, которая существует сама по себе. На рынке невозможно найти ни тяжелое вооружение в таких масштабах, ни хороших специалистов, которые нужны ЧВК (штурмовики, подрывники, связисты, рэбовцы и так далее). Нужны лагеря, уникальные технические средства и огромное устойчивое финансирование... То, что государство не говорит о своей причастности к ним, совершенно естественно, хотя это и не преступление. Но так или иначе это явление существовало в той или иной форме всегда и у всех государств», – отметил эксперт
ЧВК «Вагнер» опровергла сообщения о прекращении работы организации. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера». Отмечается, что командование компании продолжает решение всех поставленных задач и руководство ЧВК. В «Вагнере» призвали доверять информации только из официальных каналов организации, отмечает телеканал «360».
В ходе беседы с участниками Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября президент России Владимир Путин прошелся по многим темам, добравшись и до частных военных компаний. Их опыт он назвал «корявым» из-за отсутствия законных оснований для существования.
«У нас же это было журналистское наименование – "частная военная компания". В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало. Тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что не был основан на законе. Да, он был вызван необходимостью в текущей конъюнктуре, прямо скажем, на поле боя. И когда Минобороны предложило части этой компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно, и мы видели, что воевали героически», - сказал Путин.
При этом политолог Константин Калачев еще в конце августа предупреждал НСН, что главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего при крушении самолета, вскоре забудут и героизировать не будут.
«Курс на героизацию требует усилий, а курс на забвение не требует ничего. Народ сам может его героизировать, как героизировали Стеньку Разина или Емельяна Пугачева, но до Разина и Пугачева Пригожин не дотянул. Мне кажется, что все это очень быстро забудется, последствий для политической системы никаких не будет. Я думаю, что его героизировать не будут, но, конечно, будет культ, как культ поклонников Цоя: "Цой жив!". Будет такой же культ: "Пригожин жив!" Найдутся те, кто сочтет его смерть инсценировкой, с верой в то, что однажды он снова выйдет на сцену. Поклонники, которые уверены, что он погиб, тоже могут создать его культ, но большинство будет к этому равнодушно и его забудут очень быстро», - отмечал Калачев.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что структуры ЧВК «Вагнер» не существует де-юре. Пресс-секретарь президента не смог ничего сказать о будущем группы «Вагнера» после гибели ее основателя Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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