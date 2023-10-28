«Вагнер» сливается с «Ахмат». СВО по новому кругу

В девяти случаях из десяти структуры, подобные ЧВК «Вагнер», в случае смерти руководителя ждет самоуничтожение, однако вместо нее может быть создана другая ЧВК, все ресурсы для этого есть. Об этом НСН заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«Сложно сказать, насколько сохранится управление в ЧВК “Вагнер”. В девяти случаях из десяти в подобной ситуации структура самоуничтожается. Поэтому боюсь, что ЧВК в прежнем виде больше не будет существовать.... Любые институты гражданского общества (а ЧВК именно таковым и является) зависят от государства, причем силовые — в максимальной степени. Сейчас многое будет зависеть от поведения государства: с одной стороны, ЧВК “Вагнер” — очень эффективная структура, а с другой — есть опасения, что она может при определенных обстоятельствах выйти из-под контроля. При этом ЧВК — не вольница, которая существует сама по себе. На рынке невозможно найти ни тяжелое вооружение в таких масштабах, ни хороших специалистов, которые нужны ЧВК (штурмовики, подрывники, связисты, рэбовцы и так далее). Нужны лагеря, уникальные технические средства и огромное устойчивое финансирование... То, что государство не говорит о своей причастности к ним, совершенно естественно, хотя это и не преступление. Но так или иначе это явление существовало в той или иной форме всегда и у всех государств», – отметил эксперт