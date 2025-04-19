Белый дом опубликовал данные о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухани
Коронавирусная инфекция имеет лабораторное происхождение, она распространилась в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Как отметили в американской администрации, биологическая характеристика вируса не встречается в природе.
«Данные показывают, что все случаи COVID-19 связаны с однократным попаданием инфекции в организм человека. Это идет вразрез с предыдущими пандемиями, когда происходили случаи множественного заражения», - говорится в заявлении.
В Белом доме указали, что в Ухане расположена ведущая исследовательская лаборатория Китая по борьбе с SARS-вирусами. Организация имеет опыт исследований по «изменению генов и суперзаряду организмов» при недостаточно высокой биологической безопасности. По данным американских властей, у сотрудников Уханьского института вирусологии появлялись схожие с коронавирусом симптомы задолго до обнаружения инфекции на городском рынке. Белый дом также указал на отсутствие доказательств естественного происхождения COVID-19.
Ранее суд восточного округа штата Миссури в США признал правительство Китая виновным в сокрытии данных о распространении коронавируса в начале пандемии и постановил взыскать с КНР около $24 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru