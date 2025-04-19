Китай вывел на орбиту шесть спутников «Шиянь-27»
19 апреля 202505:29
Группа из шести китайских спутников «Шиянь-27» успешно выведена на орбиту. Об этом сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Пуск прошел в 06:51 (01:51 мск) на космодроме «Тайюань в провинции Шаньси. Спутники вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-6».
В CASC уточнили, что аппараты «Шиянь-27» используются в основном для исследования околоземного пространства и испытаний соответствующих технологий.
Ранее ракета легкого класса «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту российские военные спутники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru