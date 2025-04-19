Китай вывел на орбиту шесть спутников «Шиянь-27»

Группа из шести китайских спутников «Шиянь-27» успешно выведена на орбиту. Об этом сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Пуск прошел в 06:51 (01:51 мск) на космодроме «Тайюань в провинции Шаньси. Спутники вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-6».

В CASC уточнили, что аппараты «Шиянь-27» используются в основном для исследования околоземного пространства и испытаний соответствующих технологий.

Ранее ракета легкого класса «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту российские военные спутники.

