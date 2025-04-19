В ОАЭ российских туристов выгнали с пляжа из-за купальников

Группу туристов из России выгнали с пляжа в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах и оштрафовали из-за купальников. Об этом сообщил портал TourDom.

По словам одной из туристок, отдыхавшей в отеле в столице эмирата Фуджейра, из-за обнаруженного в море нефтяного загрязнения путешественников возят на другие пляжи.

«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться... Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде», - поделилась собеседница портала.

Также эти путешественники были оштрафованы.

По данным TourDom, в Шардже действуют более строгие ограничения, в том числе касающиеся внешнего вида отдыхающих.

Ранее туристы сообщили о выбросах мазута на побережье Эль-Фуджайры в ОАЭ, ряд пляжей закрыли для посещения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

