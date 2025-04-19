В Госдепе заявили, что США не будут годами встречаться по Украине

Европе следует понять, что США не будут годами устраивать встречи по Украине. Об этом заявила представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс телеканалу Fox News.

«Я думаю, что это важно услышать и европейским партнерам, что мы не будем делать этого в течение года. Мы не будем проводить встречи по поводу встреч», - указала Брюс.

По ее словам, Вашингтон не намерен «ждать, надеяться и делать большие усилия ради усилий», когда есть завершающая фаза конфликта - прекращение огня, возможное немедленно.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты разработали план мониторинга всеобъемлющего прекращения огня «в случае, если оно будет достигнуто».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАГосударственный департамент США

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