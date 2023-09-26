В ЧВК «Вагнер» опровергли слухи о закрытии и уходе из Африки

«ЧВК Вагнер не прекращало и продолжает свою работу по африканским и белорусскому направлениям. Ни о каком закрытии компании речи не идет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что командование компании продолжает решение всех поставленных задач и руководство ЧВК. В «Вагнере» призвали доверять информации только из официальных каналов организации, отмечает телеканал «360».

Между тем председатель движения ветеранов боевых действий в Ростовской области «Оплот» Валерий Бова сообщил, что представители ЧВК подготовят резервистов для народного ополчения региона, пишет Ura.ru.

