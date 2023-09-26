В ЧВК «Вагнер» опровергли слухи о закрытии и уходе из Африки
ЧВК «Вагнер» опровергла сообщения о прекращении работы организации. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
«ЧВК Вагнер не прекращало и продолжает свою работу по африканским и белорусскому направлениям. Ни о каком закрытии компании речи не идет», — говорится в заявлении.
Отмечается, что командование компании продолжает решение всех поставленных задач и руководство ЧВК. В «Вагнере» призвали доверять информации только из официальных каналов организации, отмечает телеканал «360».
Между тем председатель движения ветеранов боевых действий в Ростовской области «Оплот» Валерий Бова сообщил, что представители ЧВК подготовят резервистов для народного ополчения региона, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины на 30% в 2023 году
- В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
- Российские военные поразили позиции боевиков «Азова» в ЛНР
- В ЧВК «Вагнер» опровергли слухи о закрытии и уходе из Африки
- Международные антитеррористические учения «СМОА плюс» начались в Приморье
- ПВО сбила над Курской областью украинский беспилотник
- Американские сенаторы запросили у помощника Байдена точную сумму расходов на Украину
- В Финляндии назвали затратной поддержку Украины
- Samsung возобновила финансовую поддержку партнеров в РФ
- СМИ: Саудовская Аравия сокращает зависимость от США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru