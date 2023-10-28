Алаудинов: бывшие вагнеровцы прибывают в подразделения спецназа «Ахмат»

Все больше бывших бойцов ЧВК «Вагнер» переходят в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

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По его словам, бывшие «Вагнера» и раньше переходили в «Ахмат», однако сейчас пополнение из бойцов ЧВК стало массовым.

Он также рассказал, что за время СВО подразделения «Ахмат» и «Вагнера» не раз работали на смежных участках фронта.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о создании в структуре Росгвардии нового подразделения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Минобороны РФЧВК "Вагнер"

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