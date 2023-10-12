СМИ: сын Пригожина сдал наградное оружие бизнесмена в полицию
Сын основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел пришёл 11 октября в полицию с наградным оружием отца, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, Пригожин-младший захотел сдать на хранение три пистолета: два Glock 17 без магазина и патронов, а также Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.
Приняли ли оружие у Павла Пригожина не уточняется. Сотрудники «Фонтанки» напомнили, что вопросами оборота оружия на территории России занимается Росгвардия.
Ранее правооохранители изъяли оружие, обнаруженное во время обысков в резиденции Евгения Пригожина в коттеджном поселке «Северный Версаль» в Санкт-Петербурге. Позже изъятый арсенал, в том числе полученный от министра обороны Сергея Шойгу именной пистолет Glock, вернули, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru