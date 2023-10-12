СМИ: сын Пригожина сдал наградное оружие бизнесмена в полицию

По данным издания, Пригожин-младший захотел сдать на хранение три пистолета: два Glock 17 без магазина и патронов, а также Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.

Приняли ли оружие у Павла Пригожина не уточняется. Сотрудники «Фонтанки» напомнили, что вопросами оборота оружия на территории России занимается Росгвардия.

Ранее правооохранители изъяли оружие, обнаруженное во время обысков в резиденции Евгения Пригожина в коттеджном поселке «Северный Версаль» в Санкт-Петербурге. Позже изъятый арсенал, в том числе полученный от министра обороны Сергея Шойгу именной пистолет Glock, вернули, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

