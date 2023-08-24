«Героизировать не будут!»: Политолог Калачев предрек Пригожину «культ Цоя»

Российские власти не будут делать героя из основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, при этом поклонники могут создать его культ, допустил в интервью НСН политолог Константин Калачев.

Накануне вечером в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого было десять человек, включая Пригожина. Все они погибли, сейчас проводится опознание. При этом глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что «вагнеровцы» подтвердили факт гибели Пригожина.