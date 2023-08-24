«Героизировать не будут!»: Политолог Калачев предрек Пригожину «культ Цоя»
Пригожину не дадут много места в учебниках истории, власти воспримут его уход спокойно, показав, что «неформатным» персонажам здесь места нет, сказал в эфире НСН Константин Калачев.
Российские власти не будут делать героя из основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, при этом поклонники могут создать его культ, допустил в интервью НСН политолог Константин Калачев.
Накануне вечером в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого было десять человек, включая Пригожина. Все они погибли, сейчас проводится опознание. При этом глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что «вагнеровцы» подтвердили факт гибели Пригожина.
«Властная и военная вертикаль полностью спокойны. Если вчера и сегодня не было соболезнований на государственном уровне, то зачем? Наверное, отдадут должное его заслугам, но превращать в народного героя не будут. Народ сам может его героизировать, как героизировали Стеньку Разина или Емельяна Пугачева, но до Разина и Пугачева Пригожин не дотянул. Мне кажется, что все это очень быстро забудется, последствий для политической системы никаких не будет, все будет ровно», - сказал Калачев.
По его мнению, может возникнуть «культ Пригожина» наподобие культа лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
«Я думаю, что его героизировать не будут, но, конечно, будет культ, как культ поклонников Цоя: «Цой жив!». Будет такой же культ: «Пригожин жив!» Найдутся те, кто сочтет его смерть инсценировкой, с верой в то, что однажды он снова выйдет на сцену. Поклонники, которые уверены, что он погиб, тоже могут создать его культ, но большинство будет к этому равнодушно и его забудут очень быстро. Отряд не заметит потери бойца», - прогнозирует политолог.
Калачев считает, что Пригожину, как и другим «неформатным» персонажам не оставят много места в истории и учебниках.
«Курс на героизацию требует усилий, а курс на забвение не требует ничего. Памятник ему хороший поставят, наверное, и проводят со всеми почестями, но он не вписывается в палитру героев нашего времени. Персонаж неформатный, слишком эмоциональный, говорил иногда, что думал. Но кого-то забывают, как Кондратия Булавина (атаман донских казаков - прим. НСН), а про кого-то напишут хорошую песню, как о Стеньке Разине, и она будет жить в веках. Думаю, что в будущей истории Пригожину много места не отведут. В учебниках историии много сказано про него не будет, потому что совершил критические ошибки. Все, что происходит, делается для того, чтобы законсервировать ситуацию, не для того, чтобы были какие-то перемены, а чтобы все осталось по-прежнему. Неформатным персонажам места нет», - заключил собеседник НСН.
Пока официальных подтверждений гибели Пригожина нет. Источник msk1 утверждает, что его тело доставили в морг. Судя по всему, процедура опознания еще не проводилась.
На борту разбившегося в Тверской области самолета помимо Пригожина находились другие вагнеровцы, в том числе Дмитрий Уткин («правая рука» Пригожина с позывным «Вагнер»), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Рассматриваются разные версии причин катастрофы. Следственный комитет возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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