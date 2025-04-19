В российских школах введут единое расписание уроков

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — указал глава Минпросвета.

Ожидается, что штатные расписания позволят выявить нагрузку на педагогов, определить, сколько уроков проведено для какого числа учеников.

Кроме того, с 1 сентября в российских школах введут единое планирование по предметам. Также в стране будет установлено нормирование контрольных и проверочных работ, в том числе всероссийских проверочных (ВПР). Теперь они не должны превышать 10% от общего числа уроков по школьной программе.

Ранее Минпросвещения утвердило нормы по времени выполнения домашнего задания школьниками 1-4 классов. Так, в первом классе школьники должны делать уроки за 1 час, во втором и третьем - за 1,5 часа, в четвертом - за 2 часа.