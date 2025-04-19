В России увеличилось число кибератак на финансовый сектор

Число кибератак на российский финансовый сектор в прошлом квартале года увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC группы МТС.

«При этом совокупный объем инцидентов информационной безопасности за эти периоды практически одинаков», - отметили эксперты.

Пик активности кибератак на все секторы зафиксировали в феврале.

Вредоносная активность в отношении банковской отрасли усилилась в конце прошлого года, за первые три квартала среднемесячное число попыток взлома финансовых организаций РФ составило около 1,5 тысяч, в четвертом квартале - более 2,5 тысячи. В 2025 году зафиксировали эскалацию угроз, в первом квартале ежемесячно отражали свыше 2 тысяч атак.

Аналитики подчеркнули, что 13,5% нападений на финансовый сектор носили критический характер. Это в том числе целенаправленные атаки на ключевые банковские системы, попытки похитить конфиденциальные данные и дестабилизировать бизнес-процессы.

Ранее стало известно, что в 2024 году в России почти вдвое выросло число кибератак типа «компрометация подрядчика».

