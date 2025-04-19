В Мексике обнаружен первый случай заражения человека личинкой мясной мухи

Первый случай заражения человека миазом, который вызван личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax, зафиксировало министерство здравоохранения Мексики. Об этом заявили в дирекции эпидемиологии ведомства.

Заболевание обнаружили у 77-летней женщины из муниципалитета Акакойагуа штата Чиапас.

«На данный момент пациентка находится в стабильном состоянии, получает антибиотикотерапию и продолжает лечение в городской больнице высокой специализации в Тапачуле», — говорится в публикации дирекции в соцсети Х.

По данным специалистов такой случай единичный, других заражений у людей нет.

Власти начали совместное обучение персонала по контролю и предотвращению миаза. В районе проживания заболевшей пациентки развернули эпидемиологическую бригаду, она ведет санитарный надзор, просветительскую работу и занимается локализацией инфекции.

Между тем власти Франции объявили о введении экстренных мер из-за масштабной вспышки лихорадки чикунгунья на заморской территории Реюньон.

