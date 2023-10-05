Путин о крушении самолета Пригожина: в телах погибших нашли осколки гранат

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин докладывал ему о том, что на самолет погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не было внешнего воздействия. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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При этом глава государства отметил, что в телах погибших были найдены фрагменты ручных гранат. Президент добавил, что следствие не проводило экспертизу на предмет наличия наркотиков или алкоголя в крови погибших. Путин напомнил, что после обысков в офисе главы ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге после мятежа 24 июня были обнаружены не только 10 млрд рублей наличными, но и пять килограммов кокаина.

Ранее Путин заявил, что руководство страны не пришло к единому мнению о необходимости такой структуры, как ЧВК. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Шустров
ТЕГИ:Евгений ПригожинАлександр БастрыкинВладимир Путин

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