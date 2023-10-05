Путин о крушении самолета Пригожина: в телах погибших нашли осколки гранат

При этом глава государства отметил, что в телах погибших были найдены фрагменты ручных гранат. Президент добавил, что следствие не проводило экспертизу на предмет наличия наркотиков или алкоголя в крови погибших. Путин напомнил, что после обысков в офисе главы ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге после мятежа 24 июня были обнаружены не только 10 млрд рублей наличными, но и пять килограммов кокаина.

Ранее Путин заявил, что руководство страны не пришло к единому мнению о необходимости такой структуры, как ЧВК. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

