ПВО уничтожила два украинских БПЛА над двумя регионами
19 апреля 202507:25
Два беспилотника ВСУ уничтожили над территорией России за прошедшую ночь. Об этом рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, один дрон самолетного типа сбили в Белгородской области, еще один – в Курской.
Минобороны уточнило, что БПЛА были ликвидированы дежурными средствами ПВО.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об уничтожении более 40 украинских дронов на подлете к населенным пунктам региона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru