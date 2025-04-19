ПВО уничтожила два украинских БПЛА над двумя регионами

Два беспилотника ВСУ уничтожили над территорией России за прошедшую ночь. Об этом рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, один дрон самолетного типа сбили в Белгородской области, еще один – в Курской.

Минобороны уточнило, что БПЛА были ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об уничтожении более 40 украинских дронов на подлете к населенным пунктам региона.