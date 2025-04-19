С 2026 года в РФ начнет действовать семейная налоговая выплата работающим родителям
Семейная налоговая выплата для работающих родителей двух и более детей появится в России с 2026 года. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
Парламентарий пояснил, что такой механизм налогового возврата - это перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физлиц.
«Если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты», — указал Говырин.
Рассчитывать на выплату смогут как родные родители, так и усыновители или опекуны. Они должны быть официально трудоустроены, жить в РФ и иметь статус налогового резидента. При расчете учитываются не только доходы, но и состав семьи, из которого исключаются лица в розыске или на принудительном лечении.
«Среднедушевой доход за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона. Сам расчет осуществляется по формуле: сначала считают налог по полной ставке, затем - по льготной, и разницу возвращают», — добавил депутат.
Для получения выплаты придется подавать заявление ежегодно, так как специалисты будут проверять состав семьи, доходы и наличие имущества.
Ранее стало известно что россиянам, в апреле достигшим 80-летнего возраста либо получившим первую группу инвалидности, с 1 мая повысят фиксированную выплату к пенсии.
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