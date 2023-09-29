Из «Вагнера» в Минобороны: Экс-глава штаба ЧВК Трошев займется добровольцами
СМИ прочат бывшему «вагнеровцу» Андрею Трошеву с позывным «Седой» курирование связи между добровольческими структурами и военным ведомством.
Президент России Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, который раньше занимал должность начальника штаба ЧВК «Вагнер». На встрече российский лидер отметил, что хотел бы начать ее с общения именно с Трошевым.
Ряд СМИ, ссылаясь на источники в военном ведомстве, прочат Трошеву с позывным «Седой» курирование связи между добровольческими структурами и министерством обороны.
Российский лидер в самом начале беседы напомнил военному об их последнем разговоре, когда стороны обсуждали его деятельность на фронте, в частности, формирование добровольческих подразделений. О том, кто такой «Седой», как прошла его встреча с Путиным, и как к полковнику относится опальный Игорь Стрелков - в материале НСН.
ИЗ ЧВК В МИНОБОРОНЫ
Занимавший должность начальника штаба в бытность ЧВК «Вагнер», сегодня Андрей Трошев является сотрудником министерства обороны. Эту информацию ранее утром подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Трошев уже работает в Минобороны», - заявил политик.
Летом многие СМИ писали, что «Седой» рассматривается в качестве преемника основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Сам Песков в августе, отвечая на вопрос, кто займет главенствующий пост в «Вагнере», переадресовывал компетентным в этой теме людям.
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Президент отметил заслуги Трошева на фронте, и его знания в решении в том числе социальных вопросов, которые бы способствовали более слаженной боевой работе.
«Вы сами более года воевали в таком подразделении, знаете, что это такое, как это делается. Знаете о вопросах, которые надо заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим, самым успешным образом. Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера. Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и продолжаете выполнять эти задачи» - подчеркнул Путин.
Он добавил, что социальные гарантии вне зависимости от статуса человека, выполняющего или выполнявшего боевые задачи, должны быть абсолютно одинаковы. Президент попросил Евкурова рассказать, как в целом ведется работа в этом направлении, а Трошева - доложить о деталях.
НЕГЛУПЫЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о личном знакомстве с «Седым», и о его человеческих качествах.
«Я с ним лично знаком[...]. Кадровый полковник внутренних войск, с достаточно большим боевым опытом. Неглупый, исполнительный, без особых талантов, но и без особых претензий. Вот такое мнение у меня о нем сложилось. Умеет внимательно слушать, не задаёт глупых вопросов. Хороший исполнитель. Насколько я знаю, он был начальником штаба всех подразделений «Вагнера» в Луганске. Я с ним 5-6 раз виделся в 2016 году. И мы общались по телефону, когда был вопрос о возможности моего поступления на службу в ЧВК «Вагнер». Никаких претензий у меня никогда к нему не возникало, в том числе по вопросам, по которым мы с ним общались. Больше ничего сказать не могу – я с ним не служил, его военных талантов не знаю», - поделился с нами Стрелков.
Андрей Николаевич Трошев родился 5 апреля 1962 года в Ленинграде. Является выпускником Ленинградского высшего артиллерийского командного училища имени Красного Октября. Герой России, принимал участие в афганской и второй чеченской войн, военной операции России в Сирии. За боевые заслуги был удостоен двух орденов Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
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