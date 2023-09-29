Из «Вагнера» в Минобороны: Экс-глава штаба ЧВК Трошев займется добровольцами

Президент России Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, который раньше занимал должность начальника штаба ЧВК «Вагнер». На встрече российский лидер отметил, что хотел бы начать ее с общения именно с Трошевым.

Ряд СМИ, ссылаясь на источники в военном ведомстве, прочат Трошеву с позывным «Седой» курирование связи между добровольческими структурами и министерством обороны.

Российский лидер в самом начале беседы напомнил военному об их последнем разговоре, когда стороны обсуждали его деятельность на фронте, в частности, формирование добровольческих подразделений. О том, кто такой «Седой», как прошла его встреча с Путиным, и как к полковнику относится опальный Игорь Стрелков - в материале НСН.

ИЗ ЧВК В МИНОБОРОНЫ

Занимавший должность начальника штаба в бытность ЧВК «Вагнер», сегодня Андрей Трошев является сотрудником министерства обороны. Эту информацию ранее утром подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Трошев уже работает в Минобороны», - заявил политик.

Летом многие СМИ писали, что «Седой» рассматривается в качестве преемника основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Сам Песков в августе, отвечая на вопрос, кто займет главенствующий пост в «Вагнере», переадресовывал компетентным в этой теме людям.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Президент отметил заслуги Трошева на фронте, и его знания в решении в том числе социальных вопросов, которые бы способствовали более слаженной боевой работе.