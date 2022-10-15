Убийственный «Посейдон». Оружие «судного дня» создали на советских разработках
Военные эксперты раскрыли подробности создания ядерной торпеды «Посейдон» и подлодками с ядерными боеголовками.
США не могут ничего противопоставить российской ядерной торпеде «Посейдон» — «оружию Судного дня». Об этом пишет Yahoo News Japan. В материале отмечается, что «Посейдон» движется под водой и при взрыве способен создать цунами высотой 500 метров.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН обозначил главную проблему России в международной и военной сфере.
«Если Россия потеряет статус сверхдержавы, она просто исчезнет с карты земли… В научно-технической в области современных военных вооружений Россия сегодня опережает весь мир. Более совершенных систем вооружения, чем у России, ни у кого сейчас нет: и гиперзвуковое оружие, и средства радио-электронной борьбы, и тот же «Посейдон», сверхтяжелые баллистические ракеты. Все это построено на научно-техническом заделе, заложенном еще в Советском Союзе. Он на сегодня исчерпан», - считает эксперт.
В июле 2020 года Военно-морской флот России начал испытания новой подлодки-носителя подводных беспилотников «Посейдон». Эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.
Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН признал, что атомные подлодки являются «оружием судного дня».
«Подводные лодки и являются оружием судного дня. Ядерные боеприпасы выносили в море именно для того, чтобы их нельзя было сразу уничтожить на берегу. Эти лодки должны были нанести ответный удар. Американцы проговаривались, что намерены нанести первый удар. В Советском Союзе, когда эти лодки строили, всегда оговаривали, что только для нанесения ответного или ответно-встречного удара. Конечно, весь мир они не уничтожат, но цивилизованную страну стереть с лица земли проблемы нет. Одной подлодки вполне достаточно для нанесения непоправимого ущерба», - сказал он.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН ранее рассказал, каким образом Москва начала гонку ядерных вооружений.
««Посейдон» и прочее супероружие, новые ракеты у нас уже есть, а американцы говорят, что они только будут их начинать разворачивать лет через пять. Но известно, что в ядерной войне победителей быть не может. Все усиливают свои возможности взаимного сдерживания. Россия разворачивает новые системы. Решение давно принято и американцами. Но сейчас у них пока все оружие старое. У нас есть и старое, но много оружия и нового. Россия впереди ядерной гонки. Именно по нашей инициативе происходит эта гонка ядерного вооружения и балансирование на грани ядерной войны. Такая проверенная временем стратегия, которая будет применяться и той, и другой стороной», - отметил он.
Капитан первого ранга Константин Сивков призвал Россию демонстрировать грубую силу. Только она понятна США и НАТО. Свое мнение Сивков высказал в эфире передачи «Соловьёв Live».
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