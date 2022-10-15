Убийственный «Посейдон». Оружие «судного дня» создали на советских разработках

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН обозначил главную проблему России в международной и военной сфере.

«Если Россия потеряет статус сверхдержавы, она просто исчезнет с карты земли… В научно-технической в области современных военных вооружений Россия сегодня опережает весь мир. Более совершенных систем вооружения, чем у России, ни у кого сейчас нет: и гиперзвуковое оружие, и средства радио-электронной борьбы, и тот же «Посейдон», сверхтяжелые баллистические ракеты. Все это построено на научно-техническом заделе, заложенном еще в Советском Союзе. Он на сегодня исчерпан», - считает эксперт.

В июле 2020 года Военно-морской флот России начал испытания новой подлодки-носителя подводных беспилотников «Посейдон». Эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.