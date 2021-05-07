В России заявили о необходимости введения жесткой ответственности у военных ради статуса сверхдержавы
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН назвал условия сохранения Россией статуса сверхдержавы.
Эксперт немецкого еженедельника Focus Томас Егер заявил, что новое оружие позволит России сохранить статус сверхдержавы, сообщает РИА Новости.
Обозреватель считает, что создание Космических сил США и планы Китая построить космическую станцию, могут лишить Россию этого статуса, поэтому она усиливает «потенциал стратегического устрашения». В частности, Егер отметил российский атомный подводный дрон «Посейдон» (2М39), который может наносить ответный ядерный удар из океанских глубин, а также российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» (3М22), обладающую огромной скоростью, что не позволяет её отразить.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН обозначил главную проблему России в международной и военной сфере.
«Если Россия потеряет статус сверхдержавы, она просто исчезнет с карты земли. Вы видите, в каком мире мы живем. Сверхдержава – это единство трех компонентов: духовности, которая предлагается в качестве проекта этому миру, экономический потенциал, который позволяет быть независимой от других держав; третья – военная сила. С теми или иными погрешностями такими качествами обладают США, Китай, Россия.
В научно-технической в области современных военных вооружений Россия сегодня опережает весь мир. Более совершенных систем вооружения, чем у России, ни у кого сейчас нет: и гиперзвуковое оружие, и средства радио-электронной борьбы, и тот же «Посейдон», сверхтяжелые баллистические ракеты. Все это построено на научно-техническом заделе, заложенном еще в Советском Союзе. Он на сегодня исчерпан», - заявил эксперт.
По его мнению, России необходимо развивать науку, наращивать выпуск вооружений и решить проблему с ответственностью высших военных чинов за состояние армии.
«Фундаментальные аспекты военной науки остается в загоне. Мы растим кадры для своих заграничных противников - лучшие умы из-за низких зарплат уезжают за рубеж.
Чтобы самое современное оружие имело оперативное значение, оно должно быть выпущено в достаточном количестве и принято на вооружение в ВС России. Констатирую, что таких современных единиц недостаточно в российской армии. Су-35 – классный машины. Где они? Их единицы! И таких примеров много.
Нам нужно решать вопрос об ответственности должностных лиц за выполнение их должностных обязательств, причем ответственности жесткой. Вот тогда мы сохраним статус сверхждержавы», - считает Сивков.
Ранее Константин Сивков в эфире НСН заявлял, что в арктическом регионе главными противниками являются Россия и США, но у американцев здесь мало шансов.
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