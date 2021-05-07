В России заявили о необходимости введения жесткой ответственности у военных ради статуса сверхдержавы

В научно-технической в области современных военных вооружений Россия сегодня опережает весь мир. Более совершенных систем вооружения, чем у России, ни у кого сейчас нет: и гиперзвуковое оружие, и средства радио-электронной борьбы, и тот же «Посейдон», сверхтяжелые баллистические ракеты. Все это построено на научно-техническом заделе, заложенном еще в Советском Союзе. Он на сегодня исчерпан», - заявил эксперт.

По его мнению, России необходимо развивать науку, наращивать выпуск вооружений и решить проблему с ответственностью высших военных чинов за состояние армии.

«Фундаментальные аспекты военной науки остается в загоне. Мы растим кадры для своих заграничных противников - лучшие умы из-за низких зарплат уезжают за рубеж.