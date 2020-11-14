Госдеп назвал причины опасения из-за российского «Посейдона»
В госдепартаменте США считают, что российские подводные аппараты «Посейдон» могут создать «радиоактивные цунами», чтобы в военное время затапливать таким образом американские города. Соответствующее заявление помощника госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда опубликованы на сайте ведомства.
В госдепе опасаются того, что Россия реализует свое предупреждение и сможет «ответить полномасштабным применением ядерного оружия, если увидят приближающуюся баллистическую ракету».
«Также вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой "Посейдон", которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», - отметил Форд.
Еще одной причиной для беспокойства госдепа США является вероятность сохранения в эксплуатации советско-российской системы ядерного возмездия «Периметр», которую на Западе называют «Мертвая рука».
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН уточнил, что идея Сахарова способна вызвать гиперцунами.
«Ещё можно применить способ, как предложил академик Сахаров: это взрывы сверхбольшой мощности в расчётных точках вдоль Атлантического океана на больших глубинах около побережья США. Эти взрывы приведут к возникновению гиперцунами высотой 400-500, а, может, и больше метров. Естественно, всё смоет на расстоянии 1 тысячи километров. США будут уничтожены», - заключил в эфире НСН Сивков.
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