Володин высмеял планы США использовать воздушные шары для отслеживания российских ракет

По мнению Володина, о неудаче США свидетельствует их намерение использовать воздушные шары против российских гиперзвуковых ракет.

«Пентагон сдулся. <...> Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона" (беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. - НСН)», — написал председатель Думы.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты потратят $27,1 млн на аэростаты для отслеживания гиперзвукового оружия — воздушные шары с солнечными батареями и техникой для наблюдения, напоминает телеканал «360». С их помощью Пентагон планирует отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты, пишет RT.

