Володин высмеял планы США использовать воздушные шары для отслеживания российских ракет
Программа американской противоракетной обороны провалилась, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, о неудаче США свидетельствует их намерение использовать воздушные шары против российских гиперзвуковых ракет.
«Пентагон сдулся. <...> Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона" (беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. - НСН)», — написал председатель Думы.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты потратят $27,1 млн на аэростаты для отслеживания гиперзвукового оружия — воздушные шары с солнечными батареями и техникой для наблюдения, напоминает телеканал «360». С их помощью Пентагон планирует отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты, пишет RT.
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