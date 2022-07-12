Володин высмеял планы США использовать воздушные шары для отслеживания российских ракет

Программа американской противоракетной обороны провалилась, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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По мнению Володина, о неудаче США свидетельствует их намерение использовать воздушные шары против российских гиперзвуковых ракет.

«Пентагон сдулся. <...> Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона" (беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. - НСН)», — написал председатель Думы.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты потратят $27,1 млн на аэростаты для отслеживания гиперзвукового оружия — воздушные шары с солнечными батареями и техникой для наблюдения, напоминает телеканал «360». С их помощью Пентагон планирует отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПентагонСШАВячеслав Володин
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