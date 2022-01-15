Сивков: «Посейдон» и «Сармат» - это «мегаоружие» против США и НАТО

Кремлю необходимо войск в ответ на наращивание военной опасности развёртывать военные группировки и создавать системы вооружения, которых не имеют в США и Европе.

«В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии "Армата", самолётов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия», — объяснил Сивков.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук напомнил о торпеде «Посейдон» и ракете «Сармат"». По его мнению, Москва должна формировать мультимегатонные ядерные боевые части, которые смогут нанести разрушительные удары противнику.

Если, по словам капитана первого ранга в отставке, НАТО, приближаясь к границам России, созает угрозу ее безопасности, Москве необходимо производить оружие, «которое может создавать угрозу существованию западной цивилизации.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН ранее рассказал, каким образом Москва начала гонку ядерных вооружений.

««Посейдон» и прочее супероружие, новые ракеты у нас уже есть, а американцы говорят, что они только будут их начинать разворачивать лет через пять. Но известно, что в ядерной войне победителей быть не может. Все усиливают свои возможности взаимного сдерживания. Россия разворачивает новые системы. Решение давно принято и американцами. Но сейчас у них пока все оружие старое. У нас есть и старое, но много оружия и нового. Россия впереди ядерной гонки. Именно по нашей инициативе происходит эта гонка ядерного вооружения и балансирование на грани ядерной войны. Такая проверенная временем стратегия, которая будет применяться и той, и другой стороной», - отметил он.

