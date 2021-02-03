«Готовимся к войне». Россию признали инициатором ядерной гонки

Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что Америка должна быть готова к ядерной войне с Китаем или Россией. Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

Военный подчеркнул, что Москва уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы при помощи новых ракет малой и средней дальности. Кроме того, «военный захват Крыма» продемонстрировал готовность России к агрессивному соперничеству и игнорированию международных норм, добавил он.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН отметил, что подобные статьи довольно часто печатаются как российскими, так и американскими военными.

«Это не заявление, это статья в научном журнале. У нас давно печатается множество таких статей. О том, как мы будем противостоять вражеской агрессии, в том числе, и с помощью ядерного оружия. Наши военные и американские говорят, что война на пороге, надо срочно вооружаться, иначе кирдык. Они так и считают, хотя это, в общем, вполне для них выгодно. Так что эта статья не несет ничего нового, кроме того, что это действующий, а не отставной генерал написал о высокой вероятности ядерной войны. Что какой-то локальный конфликт может перерасти в ядерный. Американцы с 80-х годов никакого нового ядерного оружия не разворачивали. Но теперь готовятся к войне с Россией или Китаем. Китай, который уверяет, что не применит первым ядерное оружие, тоже наращивает свои ядерные возможности, которые пока что уступают и российским, и американским», - добавил он.