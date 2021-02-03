«Готовимся к войне». Россию признали инициатором ядерной гонки
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН рассказал, каким образом Москва начала гонку ядерных вооружений.
Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что Америка должна быть готова к ядерной войне с Китаем или Россией. Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.
Военный подчеркнул, что Москва уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы при помощи новых ракет малой и средней дальности. Кроме того, «военный захват Крыма» продемонстрировал готовность России к агрессивному соперничеству и игнорированию международных норм, добавил он.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН отметил, что подобные статьи довольно часто печатаются как российскими, так и американскими военными.
«Это не заявление, это статья в научном журнале. У нас давно печатается множество таких статей. О том, как мы будем противостоять вражеской агрессии, в том числе, и с помощью ядерного оружия. Наши военные и американские говорят, что война на пороге, надо срочно вооружаться, иначе кирдык. Они так и считают, хотя это, в общем, вполне для них выгодно. Так что эта статья не несет ничего нового, кроме того, что это действующий, а не отставной генерал написал о высокой вероятности ядерной войны. Что какой-то локальный конфликт может перерасти в ядерный. Американцы с 80-х годов никакого нового ядерного оружия не разворачивали. Но теперь готовятся к войне с Россией или Китаем. Китай, который уверяет, что не применит первым ядерное оружие, тоже наращивает свои ядерные возможности, которые пока что уступают и российским, и американским», - добавил он.
Собеседник НСН заявил, что гонку ядерного вооружения инициировала Россия, но ее подхватили и другие страны.
«Наши военные генералы давно говорят точно о том же. И так же готовятся к войне. И Путин об этом говорит. «Посейдон» и прочее супероружие, новые ракеты у нас уже есть, а американцы говорят, что они только будут их начинать разворачивать лет через пять. Но известно, что в ядерной войне победителей быть не может. Все усиливают свои возможности взаимного сдерживания. Россия разворачивает новые системы. Решение давно принято и американцами. Но сейчас у них пока все оружие старое. У нас есть и старое, но много оружия и нового. Россия впереди ядерной гонки. Именно по нашей инициативе происходит эта гонка ядерного вооружения и балансирование на грани ядерной войны. Такая проверенная временем стратегия, которая будет применяться и той, и другой стороной», - отметил он.
Сенатор Алексей Пушков также отреагировал на заявление США о возможной ядерной войне с РФ. По его мнению, Пентагону необходимо думать о путях, которые позволят избежать ядерного конфликта. Он заявил, что в Вашингтоне не осознают последствия подобного конфликта. Сенатор посоветовал Штатам ознакомиться с фильмом «На следующий день», чтобы иметь представление о ядерной войне.
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