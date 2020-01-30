Адмиралы признали российские подлодки «оружием судного дня»
Военные прокомментировали в эфире НСН составленные американскими СМИ топ-5 атомных подводных лодок.
Пять атомных подводных лодок способны уничтожить мир за 30 минут. Из них три российские. К такому выводу пришло американское издание National Interest. В свой «список судного дня» оно включило ророссийские подлодки проекта 955 «Борей», подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и подводные лодки проекта 885М «Ясень-М». две оставшиеся – это американские субмарины типа «Огайо» и разрабатываемые субмарины типа «Колумбия». Как пишет National Interest, одна подлодка типа «Огайо» способна за полчаса превратить в радиоактивный пепел 288 целей размером с город.
Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН признал, что атомные подложки являются «оружием судного дня».
«Подводные лодки и являются оружием судного дня. Ядерные боеприпасы выносили в море именно для того, чтобы их нельзя было сразу уничтожить на берегу. Эти лодки должны были нанести ответный удар. Американцы проговаривались, что намерены нанести первый удар. В Советском Союзе, когда эти лодки строили, всегда оговаривали, что только для нанесения ответного или ответно-встречного удара. Конечно, весь мир они не уничтожат, но цивилизованную страну стереть с лица земли проблемы нет. Одной подлодки вполне достаточно для нанесения непоправимого ущерба», - сказал он.
Вице-адмирал Тенгиз Борисов в свою очередь призвал не вешать непрофессиональные ярлыки.
«Наши подводные лодки снабжены ядерным оружием для адекватного ответа в случае нападения. Для обеспечения гарантированной безопасности страны», - отметил он в эфире НСН.
Ранее стало известно, что в России спустили на воду атомную подводную лодку «Новосибирск», первую серийную субмарину проекта 885М «Ясень-М».
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