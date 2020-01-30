Адмиралы признали российские подлодки «оружием судного дня»

«Подводные лодки и являются оружием судного дня. Ядерные боеприпасы выносили в море именно для того, чтобы их нельзя было сразу уничтожить на берегу. Эти лодки должны были нанести ответный удар. Американцы проговаривались, что намерены нанести первый удар. В Советском Союзе, когда эти лодки строили, всегда оговаривали, что только для нанесения ответного или ответно-встречного удара. Конечно, весь мир они не уничтожат, но цивилизованную страну стереть с лица земли проблемы нет. Одной подлодки вполне достаточно для нанесения непоправимого ущерба», - сказал он.

Вице-адмирал Тенгиз Борисов в свою очередь призвал не вешать непрофессиональные ярлыки.

«Наши подводные лодки снабжены ядерным оружием для адекватного ответа в случае нападения. Для обеспечения гарантированной безопасности страны», - отметил он в эфире НСН.

Ранее стало известно, что в России спустили на воду атомную подводную лодку «Новосибирск», первую серийную субмарину проекта 885М «Ясень-М».

