«У США таких нет». О каких подводных беспилотниках говорил Путин

Экс-командующий дивизией подводных лодок Северного флота России Всеволод Хмыров в эфире НСН рассказал, что в этом направлении РФ пока опережает американцев.



Россия для обороны создает беспилотные морские подводные суда. Об этом в ходе дискуссии «Искусственный интеллект - главная технология XXI века» рассказал президент РФ Владимир Путин.

Экс-командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН рассказал, что имел в виду Путин.

«Они давно названы были – «Посейдон». По нашим сведениям, подобного типа подлодок у США нет. Но и сложности создать с точки зрения развития современной робототехники для них нет. Вопрос времени», - сказал Хмыров.

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Он выразил уверенность, что полностью перейти на беспилотные аппараты в военной сфере не получится.

«Никто не хочет сегодня рисковать жизнью человека. Но победа достигается всегда, когда человек находится на том месте, которое завоевывает. Есть вещи, которые можно решать с меньшими людскими потерями. И тогда речь идет о робототехнике. А есть вещи, которые нужно решать с обитаемыми аппаратами, с участием человека», - пояснил контр-адмирал.

Ранее Всеволод Хмыров в эфире НСН признал, что атомные подлодки являются «оружием судного дня».

Напомним, в июле Военно-морской флот России начал испытания новой подлодки-носителя подводных беспилотников «Посейдон». Эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.

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ТЕГИ:ПодлодкиВладимир ПутинПосейдон
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