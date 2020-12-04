«У США таких нет». О каких подводных беспилотниках говорил Путин

Он выразил уверенность, что полностью перейти на беспилотные аппараты в военной сфере не получится.

«Никто не хочет сегодня рисковать жизнью человека. Но победа достигается всегда, когда человек находится на том месте, которое завоевывает. Есть вещи, которые можно решать с меньшими людскими потерями. И тогда речь идет о робототехнике. А есть вещи, которые нужно решать с обитаемыми аппаратами, с участием человека», - пояснил контр-адмирал.

Ранее Всеволод Хмыров в эфире НСН признал, что атомные подлодки являются «оружием судного дня».

Напомним, в июле Военно-морской флот России начал испытания новой подлодки-носителя подводных беспилотников «Посейдон». Эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.

