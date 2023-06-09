Путин: украинское наступление началось
Президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось.
По словам российского лидера, ни на одном участке фронта украинской стороне не удалось достичь поставленных целей. Это произошло благодаря мужеству солдат и правильной организации войск, подчеркнул Путин.
Глава России также отметил значительные потери ВСУ. По его словам, потери превышают «классический показатель».
Ранее российское Минобороны сообщило, что был нанесен групповой удар высокоточным оружием по складам ВСУ с боеприпасами, вооружением и военной техникой иностранного производства, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пресечена попытка Украины атаковать Запорожскую АЭС дронами со взрывчаткой
- СМИ сообщили о смерти одного из создателей «Спокойной ночи, малыши!» Владимира Меерзона
- СМИ: в Москве загорелся фитнес-клуб Moscow Fit
- В США назвали полноценное вступление Украины в НАТО маловероятным
- Ева Гурари раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии
- Путин заявил о провале попыток контрнаступления ВСУ
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов
- Путин: украинское наступление началось
- СМИ: в Москве погиб рабочий, на которого упал лифт
- Россиянам подсказали, как защититься от тополиного пуха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru