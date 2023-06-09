Путин: украинское наступление началось

По словам российского лидера, ни на одном участке фронта украинской стороне не удалось достичь поставленных целей. Это произошло благодаря мужеству солдат и правильной организации войск, подчеркнул Путин.

Глава России также отметил значительные потери ВСУ. По его словам, потери превышают «классический показатель».

Ранее российское Минобороны сообщило, что был нанесен групповой удар высокоточным оружием по складам ВСУ с боеприпасами, вооружением и военной техникой иностранного производства, передает RT.

