Стало известно о больших потерях ВСУ в боях под Марьинкой

При этом точные данные о потерях украинской стороны в публикации не сообщаются.

По данным издания, несмотря на потерю Марьинки ВСУ предпринимали попытки пробиться к ней с флангов.

Отмечается, что Киев перестал считаться с потерями в живой силе и технике.

Военный ВС РФ с позывным Медведь рассказал о непредсказуемости бойцов ВСУ.



«Они сейчас становятся непредсказуемыми. То есть, если, например, мы ждем, что они начнут работать артиллерией, а потом в наступление, то они сейчас показали, что могут просто пойти в наступление без артподготовки», — отметил он.



Также отмечается, что украинские силы смогли на несколько часов зайти в село Новодонецкое под Угледаром, но российские военные быстро выдворили противника.

По мнению военкора издания, наступательный потенциал ВСУ не исчерпан, несмотря на большие потери. Украина накопила огромные резервы, считает он.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки не затянется после дополнительной переброски чеченских подразделений. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.





