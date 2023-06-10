Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на решение немецкого оборонного концерна Rheinmetall построить на территории Украины завод по производству танков.
«Прошу выслать точные координаты будущего завода», - написал политик в Twitter.
Накануне Медведев пригрозил ударами по Европе после заявления экс-генсека НАТО.
Ранее политик сообщал, что Москву устроит сценарий завершения спецоперации, при котором в состав РФ войдут центральные области Украины. Он указал на важность гарантий невозобновления конфликта в долгосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru