«Кровавое сражение»: ВСУ возобновили атаки на Запорожье, Россия дает мощный отпор
Украина возобновила боевые действия к ночи 9 июня между Ореховом и Токмаком. Военкоры отмечают беспрецедентность активности ВСУ, при этом сообщая, что Россия достойно встречает «первую волну» наступления.
Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов около 22:00 8 июня сообщил, что активные боевые действия возобновились на участке между Ореховом и Токмаком. По его словам, российские подразделения удерживают позиции.
Чиновник отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) идут на верную смерть. В свою очередь Telegram-канал WarGonzo также сообщил, что ВСУ к ночи 9 июня снова усилили наступательные действия.
Отмечается, что всю ночь продолжались бои, в результате которых украинские военные при массированной поддержке артиллерии и бронетехники все же смогли занять ряд позиций ВС РФ на направлении Орехов-Токмак.
«Ситуация действительно серьезная. Неонацисты своими действиями пытаются создать на одном из направлений угрозу окружения отдельных наших передовых групп. Активность боев крайне высокая», - говорится в сообщении.
Со своей стороны, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утром 9 июня сообщил, что армия России ведет бои с бронегруппами ВСУ у Каменского-Лобкового на Запорожском направлении. Там рассказали, что ВСУ понесли в Лобковом существенные потери. Согласно данным, украинские военные сначала были отброшены, однако позже смогли продвинуться с боями по «ничейной территории» и подойти к окраинам заброшенного села в Васильевском районе.
«Враг начал окапываться на южной окраине, стремясь закрепиться, с помощью оборудования опорного пункта. Армия России контратакует, наносит огневое поражение и авиаудары», - говорится в Telegram-канале.
Так, в четверг утром, 8 июня, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перешли в масштабное контрнаступление. При этом, по его словам, они пока не ввели в действие главные резервы и бросили в бой основные штурмовые бригады. Днем того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняла безуспешную попытку прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. По данным Минобороны, за два часа боев она потеряла до 350 солдат и 30 танков.
Шойгу рассказал, что силы разведки РФ своевременно обнаружили украинских военных, а артиллерия, противотанковые средства и авиация нанесли превентивный удар. Министр подчеркнул, что ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях и «с большими потерями отошли».
Тем временем российские военные считают, что главный удар Украины еще впереди. Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин 9 июня заявил, что ВСУ еще не вводили основные силы прорыва, крупные танковые клинья и «не вбивали их в наши передовые позиции». Он сообщил, что в окрестностях Орехова есть порядка 600 танков ВСУ, не считая БМП.
«Не разделяю радостные рапорты о "разгроме противника". Да, отразили первую атаку. Да, молодцы. Но враг еще не вводил основные силы прорыва. Рано радоваться, господа. Сначала давайте победим, а уж потом в "воздух чепчики бросать" будем», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в своем Telegram-канале выразил мнение, что теперь можно достоверно сказать о начале наступления ВСУ пять-шесть суток назад. Он заявил, что Россию и Украину ждет длительное кровавое сражение.
«Предполагаю, что начатые атаки враг не остановит, планы на ходу менять не будет и нас ждет длительное кровавое сражение. В зависимости от успехов противника - оно может продолжаться от нескольких суток (4-5) до 2-3 недель. Если врагу удастся достичь хотя-бы минимально-обнадеживающих успехов - он будет бить и бить в надежде на прорыв. Нет - атаки постепенно затухнут по мере нарастания потерь», - написал Стрелков.
При этом, по его словам, очевидность направления главных ударов Украины не позволила ей достичь оперативной внезапности. Также экс-министр обороны ДНР указал, что Киеву не удалось отвлечь резервы России на второстепенные направления (Белгородская область – ред. НСН) и направить их туда для отражения вылазок диверсионно-разведывательных групп.
Между тем военные корреспонденты отмечают беспрецедентность активности украинских войск в ходе начавшегося наступления. Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что ВС РФ готовятся к отражению еще более массированных атак, которые «наверняка последуют» во второй волне наступления. Однако военкор констатировал, что Украина подошла к наступлению не с теми ресурсами, на которые рассчитывала. По словам Коца, удары по складам с западным оружием серьезно потрепали потенциал ВСУ.
«Потери управления войсками у нас не произошло - все на своих местах. Дезорганизации внутри подразделений тоже нет - даем мощный отпор. При том, что Киев в бой бросает свои подготовленные резервы. Наши достойно встречают первую волну наступления. Да, с потерями, но без суеты и неразберихи. Нанося отборным соединениям противника масштабное огневое поражение», - сказал Коц.
Ранее, 7 июня, The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщил, что ВСУ начали контрнаступление. Отмечается, что основная цель атаки — это перерезать сухопутный коридор, соединяющий Крым и другие территории, которые находятся под российским контролем. В свою очередь Владимир Рогов в интервью НСН также отмечал, что ВСУ начали наступление на Запорожском направлении, чтобы выйти до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор, сообщает «Радиоточка НСН».
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