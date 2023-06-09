«Кровавое сражение»: ВСУ возобновили атаки на Запорожье, Россия дает мощный отпор

Тем временем российские военные считают, что главный удар Украины еще впереди. Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин 9 июня заявил, что ВСУ еще не вводили основные силы прорыва, крупные танковые клинья и «не вбивали их в наши передовые позиции». Он сообщил, что в окрестностях Орехова есть порядка 600 танков ВСУ, не считая БМП.

«Не разделяю радостные рапорты о "разгроме противника". Да, отразили первую атаку. Да, молодцы. Но враг еще не вводил основные силы прорыва. Рано радоваться, господа. Сначала давайте победим, а уж потом в "воздух чепчики бросать" будем», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в своем Telegram-канале выразил мнение, что теперь можно достоверно сказать о начале наступления ВСУ пять-шесть суток назад. Он заявил, что Россию и Украину ждет длительное кровавое сражение.

«Предполагаю, что начатые атаки враг не остановит, планы на ходу менять не будет и нас ждет длительное кровавое сражение. В зависимости от успехов противника - оно может продолжаться от нескольких суток (4-5) до 2-3 недель. Если врагу удастся достичь хотя-бы минимально-обнадеживающих успехов - он будет бить и бить в надежде на прорыв. Нет - атаки постепенно затухнут по мере нарастания потерь», - написал Стрелков.

При этом, по его словам, очевидность направления главных ударов Украины не позволила ей достичь оперативной внезапности. Также экс-министр обороны ДНР указал, что Киеву не удалось отвлечь резервы России на второстепенные направления (Белгородская область – ред. НСН) и направить их туда для отражения вылазок диверсионно-разведывательных групп.