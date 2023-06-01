Байден: поддержка Украины со стороны США не ослабнет

Президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине военную помощь, сообщают СМИ.

В США предрекли завершение украинского конфликта на границах Польши и Румынии

Глава Белого дома уточнил, что украинские летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Европе.

За время президентства Байдена объем военной помощи США Украине превысил $38 миллиардов, заявили в Пентагоне. В последний пакет вошло оружие стоимостью около $300 миллионов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал целью НАТО успешное контрнаступление Украины. По его словам, альянс сконцентрирован на наращивании военной помощи Киеву, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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