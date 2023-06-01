Байден: поддержка Украины со стороны США не ослабнет
Президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине военную помощь, сообщают СМИ.
Глава Белого дома уточнил, что украинские летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Европе.
За время президентства Байдена объем военной помощи США Украине превысил $38 миллиардов, заявили в Пентагоне. В последний пакет вошло оружие стоимостью около $300 миллионов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал целью НАТО успешное контрнаступление Украины. По его словам, альянс сконцентрирован на наращивании военной помощи Киеву, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru