Байден: поддержка Украины со стороны США не ослабнет

Глава Белого дома уточнил, что украинские летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Европе.

За время президентства Байдена объем военной помощи США Украине превысил $38 миллиардов, заявили в Пентагоне. В последний пакет вошло оружие стоимостью около $300 миллионов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал целью НАТО успешное контрнаступление Украины. По его словам, альянс сконцентрирован на наращивании военной помощи Киеву, передает «Радиоточка НСН».

