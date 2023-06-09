Российские военные отразили атаки ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях

Вооруженные силы России за минувшие сутки отбили еще две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что российские военные отразили шесть атак ВСУ и на Донецком направлении. Так, на этом направлении наиболее активно боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки.

По данным министерства, потери украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 680 военных, 35 танков и три американских автомобиля HMMWV.

Ранее член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что ВСУ начали отказываться выполнять приказы командования идти в наступление. По его словам, украинские военные понимают, что бой с ВС РФ для них закончится смертью, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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