Зеленский и Макрон договорились о подготовке пилотов ВСУ

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон договорились создать условия для подготовки пилотов ВСУ в Европе, пишет РИА Новости.

Байден: поддержка Украины со стороны США не ослабнет

Зеленский и Макрон поручили министрам обороны двух стран подготовить предложения по совместной программе. Отмечается, что условия согласуют на следующей встрече в формате «Рамштайн».

«Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов», - заявил Зеленский.

Президент Украины ранее сообщил, что многие страны выразили готовность предоставить Киеву истребители F-16. При этом он признал, что первым делом необходимо получить согласие США, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:УкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры