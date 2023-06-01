Зеленский и Макрон договорились о подготовке пилотов ВСУ
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон договорились создать условия для подготовки пилотов ВСУ в Европе, пишет РИА Новости.
Зеленский и Макрон поручили министрам обороны двух стран подготовить предложения по совместной программе. Отмечается, что условия согласуют на следующей встрече в формате «Рамштайн».
«Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов», - заявил Зеленский.
Президент Украины ранее сообщил, что многие страны выразили готовность предоставить Киеву истребители F-16. При этом он признал, что первым делом необходимо получить согласие США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru