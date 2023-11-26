«Реальное число потерь не знает никто»: На Украине СМИ извинились за «опечатку» с убитыми
Украина несет большие потери в ходе СВО, но прислушивается к западу и проводит мобилизацию, отказываясь от переговоров с Россией.
Украинский телеканал «1+1» опубликовал данные о более миллиона погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. На это обратил внимание Telegram-канал «Рамзай» военного эксперта Владимира Шурыгина.
Информация о потерях появилась в бегущей строке во время телемарафона. Там было сказано, что Вооруженные силы Украины потеряли 1 126 652 человека. Позже руководство канала извинилось за опечатку.
В сентябре депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что полмиллиона человек погибли на Украине за время боевых действий на территории страны, передает РИА Новости.
Озвученные депутатом Европарламента Клэр Дейли потери ВСУ в 500 тысяч солдат близки к истине, заявил НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Реальное число потерь не знает никто, кроме командования ВСУ. То, что озвучила депутат, близко к истине. Украинская армия никогда не сможет восстановить такие потери, потому что, во-первых, людей просто не остается, начинают призывать больных, калек и ВИЧ-инфицированных, а во-вторых, нет даже полигонов, где можно было бы тренировать военных. Западные инструкторы - теоретики, они воевали с афганцами, с иракцами, то есть с заведомо более слабым соперником, а с более-менее равным они ни разу не воевали. Поэтому Украине не удастся восстановить боеспособность в ближайшее время», - отметил он.
Украинская армия терпит колоссальные потери в ходе контрнаступления, в восемь раз превосходящие потери российских войск. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе большого интервью Медиакорпорации Китая.
По словам Путина, Украина заявила о том, что намерена добиться стратегического поражения России и собственной победы на поле боя. Российский лидер напомнил, что контрнаступление ВСУ длится с 4 июня.
«Пока результатов нет, есть только огромные потери — один к восьми примерно, если в соотношении», — пояснил он.
Более точные цифры потерь ВСУ за период контрнаступления назвал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса», — цитирует Шойгу РИА Новости
При этом бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, (которого погнали из кабинета за конфликт с Зеленским и Баденом) призвал к более активной мобилизации на Украине.
Очередной английский отставной «лидер мнений» разразился комментарием об «успехах» ВСУ - заголовок его статьи звучит как «Украина побеждает. Теперь давайте закончим эту работу».
Воспевая их «подвиги и самоотдачу», бывший министр обороны посоветовал Киеву не снижать темпы «контрнаступления» на фоне высоких потерь, а для этого необходимо отправлять на передовую еще больше солдат, причем молодых.
Мобилизация на Украине провалилась после увольнения всех областных военкомов. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Проблему с мобилизацией парламентарий назвал более острой, чем дефицит снарядов. Он призвал власти страны оперативно отреагировать на нехватку призывников.
По словам депутата, большие проблемы с комплектованием армии личным составом начались после скандала с отставкой военкомов.
В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о проверке военкоматов по всей стране. По ее результатам своих должностей лишились все областные военкомы.
О возможной заморозке конфликта по линии фронта говорили главком ВСУ Залужный и западные аналитики («корейский» сценарий), а глава разведки Украины Буданов отмечал, что после завершения конфликта мирного договора может и не быть («японский» сценарий). В России больше склоняются к «полному освобождению Украины от западной интервенции» («вьетнамский» сценарий), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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