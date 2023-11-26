«Реальное число потерь не знает никто»: На Украине СМИ извинились за «опечатку» с убитыми

Информация о потерях появилась в бегущей строке во время телемарафона. Там было сказано, что Вооруженные силы Украины потеряли 1 126 652 человека. Позже руководство канала извинилось за опечатку.

В сентябре депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что полмиллиона человек погибли на Украине за время боевых действий на территории страны, передает РИА Новости.

