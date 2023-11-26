Украинский телеканал сообщил о потере ВСУ 1,1 млн человек

Украинский телеканал «1+1» опубликовал данные о более миллиона погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. На это обратил внимание Telegram-канал «Рамзай».

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Информация о потерях появилась в бегущей строке. Там было сказано, что Вооруженные силы Украины потеряли 1 126 652 человека.

Бегущую строку с информацией пустили в эфир в рамках национального телемарафона. Руководство канала извинилось за опечатку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на дефицит боеприпасов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВСУУкраина

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