Украинский телеканал сообщил о потере ВСУ 1,1 млн человек
26 ноября 202315:29
Украинский телеканал «1+1» опубликовал данные о более миллиона погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. На это обратил внимание Telegram-канал «Рамзай».
Информация о потерях появилась в бегущей строке. Там было сказано, что Вооруженные силы Украины потеряли 1 126 652 человека.
Бегущую строку с информацией пустили в эфир в рамках национального телемарафона. Руководство канала извинилось за опечатку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на дефицит боеприпасов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru