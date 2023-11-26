Украинский телеканал сообщил о потере ВСУ 1,1 млн человек

Российские средства ПВО сбили две зенитные ракеты С-200 над Азовским морем В РФ можно сейчас подхватить сразу несколько вирусов с тяжелыми осложнениями В США умер полицейский Дерек Шовин, который отбывал срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда Умеренная магнитная буря наблюдается на Земле «НАШЕ Радио» проведет большой юбилейный концерт на «ЦСКА Арене» в Москве