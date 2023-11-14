«Полное освобождение»: Россия и Украина отвергают «корейский» сценарий
Россия настаивает на «вьетнамском сценарии» окончания конфликта на Украине, отвергая «корейский». Между тем на Западе все больше говорят о том, что Киеву придется смириться с потерей территорий.
Украинский конфликт должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию, который предусматривает полное освобождение страны от интервенции западных стран. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что российскую сторону не устраивает «корейский» сценарий, потому что это будет являться заморозкой конфликта. По словам Рогова, необходимо его окончательное решение.
«Нам нужен не «корейский» сценарий, а «вьетнамский», предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», - сказал Рогов в интервью РИА Новости.
Он также выразил уверенность, что украинский кризис завершится уходом американцев и возвращением живущих на этих землях людей в орбиту Русского мира.
Так, бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис 12 ноября заявил, что завершение противостояния между Россией и Украиной может пойти по «корейскому» сценарию. По его мнению, это означает признание Киевом «по крайней мере на время» потери Крыма.
Ставридис отметил, что подобный исход не понравится ни Украине, ни Западу. Однако, указал он, это необходимая мера: чем раньше закончится конфликт, тем раньше государство может начать восстанавливаться. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не может рассчитывать на полную победу.
О возможном «корейском сценарии» еще в начале февраля предупреждал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). При этом он также упоминал о том, что исход ситуации для Киева в этом случае может быть неблагоприятным.
Тогда же зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил Арестовичу. В своем Telegram-канале он саркастически назвал такое развитие событий «хотелками» украинской стороны.
«Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще — как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны», - напомнил политик.
Между тем Киев также отвергает как «корейский», так и «вьетнамский» сценарий. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о «корейском» сценарии, заявлял, что «никаких 38-х и других параллелей не будет». При этом украинское руководство продолжает отвергать любые переговоры с Россией.
Тем временем контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) терпит все большие неудачи. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном 14 ноября рассказал об обстановке в зоне боевых действий. Он назвал ее «сложной, но контролируемой».
По словам Залужного, «самыми горячими» остаются Купянское, Авдеевское и Марьинское направления.
«Также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинской армии. Прежде всего, речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА», - написал Залужный в своем Telegram-канале.
Так, украинская армия испытывает нехватку вооружения. При этом Запад начал переключать свое внимание на палестино-израильский конфликт. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 14 ноября заявил, что на фоне проблем с вооружением военные ВСУ хотят, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский ушел в отставку.
«Все зависит от того, как генералы начнут себя вести. Я думаю, что в армейской среде уже все созрело и они хотят, чтобы Зеленский пошел на покой — в отставку пошел», - сказал он на видео, которое размещено на платформе YouTube.
Соскин также подчеркнул, что ситуация на фронте для ВСУ ухудшилась с наступлением холодов, в частности, осложнилась логистика, военнослужащие начали чаще заболевать, растет число раненых и убитых.
По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь прошла после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор, передает «Радиоточка НСН».
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