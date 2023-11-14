Он также выразил уверенность, что украинский кризис завершится уходом американцев и возвращением живущих на этих землях людей в орбиту Русского мира.

Так, бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис 12 ноября заявил, что завершение противостояния между Россией и Украиной может пойти по «корейскому» сценарию. По его мнению, это означает признание Киевом «по крайней мере на время» потери Крыма.

Ставридис отметил, что подобный исход не понравится ни Украине, ни Западу. Однако, указал он, это необходимая мера: чем раньше закончится конфликт, тем раньше государство может начать восстанавливаться. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не может рассчитывать на полную победу.

О возможном «корейском сценарии» еще в начале февраля предупреждал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). При этом он также упоминал о том, что исход ситуации для Киева в этом случае может быть неблагоприятным.

Тогда же зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил Арестовичу. В своем Telegram-канале он саркастически назвал такое развитие событий «хотелками» украинской стороны.

«Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще — как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны», - напомнил политик.