«Вооружены, но раздавлены»: На Украине заговорили об окончании конфликта с Россией
Украинские чиновники считают, что конфликт с Россией закончен, о чем свидетельствуют их траты на собственные нужды. Между тем военные ВСУ призывают руководство окончательно отказаться от планов взятия Крыма и Донбасса.
На Украине чиновники считают, что конфликт с Россией закончен, и разворовывают бюджет на собственные нужды. Об этом заявил украинский политик Сергей Гайдай в интервью Youtube-каналу Politeka Online.
«Они (украинское руководство – ред. НСН) гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве. Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты», - сказал он.
Гайдай отметил, что неэффективное государство с маленьким количеством ресурсов не имеет шансов на победу. Особенно, указал он, без помощи Запада, который начал «перекрывать Киеву кислород».
По словам политика, иллюзии по поводу того, что «Россия развалится», больше не имеют смысла.
Так, все больше украинских чиновников и военных стали заявлять, что конфликт между Москвой и Киевом зашел в тупик. При этом Запад стал выделять Украине меньше финансирования. Известный украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница 17 ноября заявил, что Киеву следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса военным путем.
По его словам, на Украине и так «сложная экономическая ситуация», киевским властям было бы тяжело «содержать эти территории», а в бюджете образовалась бы «яма».
«Я не вижу необходимости возвращать (территории – ред. НСН). Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками - это ярмо и для нас, и для наших детей», - сказал Иваница в интервью ТСН и призвал «успокоить эмоции» для принятия верного решения.
Между тем Запад также не в восторге от ситуации на поле боя. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X заявил, что российская армия «раздавила» вооруженных западным оружием украинцев.
«Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили», - сказал он и подчеркнул, что Россия сейчас гораздо сильнее, чем два года назад.
В свою очередь отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей территорий и перейти к переговорам с Россией для прекращения конфликта.
Так, 16 ноября Владимир Зеленский призвал завершить конфликт с Россией, а не заморозить его. По словам Зеленского, замороженный конфликт представляет собой патовую ситуацию.
«Без возможности ответить врагу, без надежды на будущее, без надежды на инвестиции», - сказал он, отметив, что Украина находилась в таком состоянии с 2014 года.
Между тем идут разговоры о том, чтобы сместить Зеленского с должности президента для скорейшего урегулирования конфликта. Обозреватель Telegraph Кон Кафлин 17 ноября заявил, что западные политики сговорились против Зеленского и хотят его предать.
«Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского», - сказал Кафлин.
По его мнению, администрация президента США Джо Байдена мало заинтересована в том, чтобы конфликт продолжался в 2024 году на фоне президентских выборов в США. Кроме того, на самой Украине задаются вопросом о том, насколько Зеленский «подходящий человек на следующем этапе».
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил в статье для журнала Economist, что украинская армия зашла в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации, передает «Радиоточка НСН».
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