Гайдай отметил, что неэффективное государство с маленьким количеством ресурсов не имеет шансов на победу. Особенно, указал он, без помощи Запада, который начал «перекрывать Киеву кислород».

По словам политика, иллюзии по поводу того, что «Россия развалится», больше не имеют смысла.

Так, все больше украинских чиновников и военных стали заявлять, что конфликт между Москвой и Киевом зашел в тупик. При этом Запад стал выделять Украине меньше финансирования. Известный украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница 17 ноября заявил, что Киеву следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса военным путем.

По его словам, на Украине и так «сложная экономическая ситуация», киевским властям было бы тяжело «содержать эти территории», а в бюджете образовалась бы «яма».

«Я не вижу необходимости возвращать (территории – ред. НСН). Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками - это ярмо и для нас, и для наших детей», - сказал Иваница в интервью ТСН и призвал «успокоить эмоции» для принятия верного решения.

Между тем Запад также не в восторге от ситуации на поле боя. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X заявил, что российская армия «раздавила» вооруженных западным оружием украинцев.