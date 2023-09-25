Володин: Запад проиграл «войну на истощение» против России
Американский лидер Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг, затратив гигантские суммы на милитаризацию Украины, проиграли «войну на истощение» против России. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, сейчас Украина стоит перед выбором: либо капитулировать на условиях России, либо прекратить свое существование.
В подтверждении своей позиции депутат указал на нехватку оружия и боеприпасов у Запада, о чем уже заявляли экс-министр обороны Британии Бен Уоллес и американский лидер Джо Байден, пояснивший, что решение отправлять Киеву кассетные боеприпасы было продиктовано исчерпанием запасов обычных снарядов.
Также Володин назвал беспрецедентным уровень недоверия европейцев и американцев к политикам своих стран (57 % жителей США не одобряют деятельность Байдена, 69% французов недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, а 72% жителей ФРГ не доверяют канцлеру Германии Олафу Шольцу).
Среди прочих факторов спикер Госдумы назвал провал контрнаступления ВСУ, нехватку личного состава украинской армии, банкротство Украины, ВВП которой снизился на 30,4% в 2022 году, демографическую катастрофу на Украине (из страны сбежали 10,5 млн человек, 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей присоединились к России. Это привело к тому, что с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения).
Также Володин обратил внимание на экономические проблемы Европы и США и снижение уровня жизни граждан стран Запада.
Ранее украинский оппозиционер Виктор Медведчук сообщил, какие условия необходимы для разрешения кризиса на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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