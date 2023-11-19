В офисе Зеленского засомневались в способности Украины выстоять против РФ
На Украине сомневаются в способности противостоять России в долгосрочной перспективе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
Он посетовал на то, что Москва продолжает тратить на военную спецоперацию «огромные средства». При этом «успех» украинской армии на поле боя зависит от соотношения ресурсов между сторонами конфликта, количества оружия у Киева и Москвы и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя. Чтобы нивелировать преимущество российской армии, необходимо ограничивать количество ресурсов страны, отметил Подоляк.
Ранее он заявил, что Киев не нуждается в предложениях отказаться от части территорий в обмен на мир с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru