Путин: Контрнаступление ВСУ полностью провалилось
Киев готовит новые наступательные операции Вооруженных сил России (ВСУ) на отдельных участках, однако, в целом контрнаступление Украины «провалилось полностью».
Такой вывод сделал президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 15 октября, в воскресенье.
«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью», - цитируют российского лидера «Известия».
Глава государства отметил, что российскому руководству известно о подготовке Украиной новых наступательные операций на отдельных участках фронта, сообщает RT.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершилось. Дипломат отметил, что к активным боевым действиям несколько дней назад перешли российские войска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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