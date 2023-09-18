NYT: Киев и союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление
Украина совместно с союзниками возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ, пишет газета New York Times.
В материале указывается, что украинская армия рассчитывала получить какие-то результаты на поле боя за несколько месяцев, но не учла, что будет противостоять одной из самых сильных армий в мире.
Ранее газета The Wall Street Journal написала о невозможности продолжения наступления ВСУ в плохую погоду. Украинский военный Александр Солонко говорил, что когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся. Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в случае, если вдруг президент Украины Владимир Зеленский скажет, что надо остановиться, заморозить конфликт или сесть за стол переговоров, то его просто порвут и уничтожат люди из собственного же окружения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru