Потрепать нервы. Украинские БПЛА продолжают атаки российских территорий

Накануне российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. В пятницу же ПВО сбила беспилотник на территории Бабынинского района Калужской области.



А в ночь на 25 августа Украина предприняла попытку самой массированной атаки дронами крымского полуострова с начала СВО. ВСУ направили на Крым 42 беспилотников самолетного типа, их нейтрализовали, сообщили в Минобороны. Девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ.

Киев хочет посеять панику, не «целясь» в конкретные гражданские или военные объекты, считает член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН.

«По количеству – да, массированный удар, сегодня было больше всего беспилотников. А результат известен, то есть, они не достигли никаких результатов. Если говорить о наших настроениях в Крыму, они спокойные, мы к этому привыкли. Мы уверены, что уровень защищённости Крыма повышается. Понятно, что у них (у Украины, прим. НСН) что-то получается, но очень редко. Мы себя чувствуем в безопасности, но допускаем, что такое может повториться», - рассказал он.