Потрепать нервы. Украинские БПЛА продолжают атаки российских территорий
Украина направляет беспилотники на Крым, приграничье и Московский регион, чтобы оказать психологическое воздействие на россиян, получить информационный эффект и морально поддержать ВСУ. Об этом заявляют в Москве и признаются в Киеве.
Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в Истринском районе Московской области. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В Минобороны РФ подтвердили данные об уничтожении украинского БПЛА на территории Подмосковья.
Накануне российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. В пятницу же ПВО сбила беспилотник на территории Бабынинского района Калужской области.
А в ночь на 25 августа Украина предприняла попытку самой массированной атаки дронами крымского полуострова с начала СВО. ВСУ направили на Крым 42 беспилотников самолетного типа, их нейтрализовали, сообщили в Минобороны. Девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ.
Киев хочет посеять панику, не «целясь» в конкретные гражданские или военные объекты, считает член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН.
«По количеству – да, массированный удар, сегодня было больше всего беспилотников. А результат известен, то есть, они не достигли никаких результатов. Если говорить о наших настроениях в Крыму, они спокойные, мы к этому привыкли. Мы уверены, что уровень защищённости Крыма повышается. Понятно, что у них (у Украины, прим. НСН) что-то получается, но очень редко. Мы себя чувствуем в безопасности, но допускаем, что такое может повториться», - рассказал он.
Попытки атак беспилотниками Москвы также продолжаются почти в ежедневном режиме. В ночь на 23 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник был сбит в Можайском районе, другой попал в строящееся здание в Сити. Третий — подавлен средствами РЭБ, после чего он столкнулся со строящимся зданием в «Москва-Сити», уточнили в Минобороны России.
Как уточнил столичный градоначальник в Telegram, в результате удара беспилотника по комплексу «Москва-Сити» выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Отмечается, что в результате атаки дронов пострадавших нет.
Как и в случае с попытками атаковать дронами Крым, целью атак беспилотных летательных аппаратов на башни «Москва-Сити» было оказание психологического давления, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.
По его словам, эти атаки носят «многоплановый характер» и оказывают влияние не несколько процессов одновременно, среди которых — общественные настроения, информационный эффект. Юсов отметил, что беспилотники направлялись туда, где расположены спецслужбы, министерства и офисы, задействованные в планировании спецоперации.
Украина совершает атаки беспилотников на Россию, чтобы поднять дух среди украинских армии и населения. Об этом пишет The New York Times.
Издание отмечает, что Киев, атакуя российскую территорию дронами, стремится продемонстрировать свою возможность нанести ответный удар, в то время как контрнаступление ВСУ идет медленно.
По мнению американских чиновников, Украина продолжит атаковать РФ беспилотными летательными аппаратами.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснил в беседе с НСН, почему Украина может еще долго продолжать атаки беспилотников. Это происходит за счет советского потенциала и поддержки Запада.
«Беспилотники у них быстро не закончатся, потому что в советское время их было сделано очень много. Сегодня их можно собирать быстро и легко. Учитывая помощь Запада самыми современными навигационными системами, они очень легко переоборудуются и переоснащаются. На Украине было три военных округа первой категории, очень мощный ВПК. Они выпускали беспилотники и без труда могут их сделать, инженеров и техников у них достаточно. Там была военно-инженерная академия в Харькове, куча всевозможных военных ПВОшных училищ, летные училища. Потенциал они сохранили, люди есть, мозги есть и деньги есть, поскольку Запад помогает. И комплектующие тоже есть», - сказал Бижев.
По его мнению, для предотвращения атак беспилотников России надо, в частности, создать на границах «сплошное радиолокационное поле».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) будет продолжаться, сообщает РИА Новости. По его словам, это необходимо для исключения в будущем террористических угроз со стороны Украины, в том числе, атак беспилотников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Италии 15 человек пострадали в ДТП с автобусом с украинскими туристами
- Власти заявили о повреждении линий электропередачи в украинском Никополе
- Потрепать нервы. Украинские БПЛА продолжают атаки российских территорий
- Четыре человека пострадали в результате стрельбы на школьном матче в США
- NYT: Киев устраивает атаки дронов на Россию для поднятия духа ВСУ и украинцев
- МИД: Россия ждет активизации работы по СВПД
- Конгрессвумен Грин призвала рассмотреть возможность импичмента Байдена
- ВВС Китая и Пакистана проведут совместные учения
- Балицкий: Обсуждается создание нового федерального округа РФ
- Разведчик рассказал об использовании ВСУ кассетных боеприпасов под Купянском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru