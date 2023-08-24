Обучение в Федеральном центре беспилотных авиасистем пройдут 10 тысяч человек
Индустриальный парк «Руднево» стал базовой площадкой для Федерального центра беспилотных авиасистем (ФЦ БАС). Здесь будут заниматься подготовкой специалистов и развитием отрасли. Ожидается, что к 2027 году обучение пройдут 10 тысяч человек. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на полях Московского урбанистического форума — 2023.
Москва активно формирует полноценную научно-производственную экосистему отрасли беспилотной авиации. Она позволит вести работу на всех этапах: от разработки до испытаний и запуска в серию дронов. Кроме того, особое значение придадут подготовке кадров.
Овчинский отметил, что в учебно-методическом центре пройдут обучение будущие высококвалифицированные специалисты, в том числе технический и операторский персонал, а также проектировщики беспилотников. Кроме того, отметил руководитель департамента, откроется высокотехнологичный колледж беспилотной авиации — филиал колледжа имени Н.Н. Годовикова, который будет каждый год выпускать более 350 специалистов отрасли БАС.
Весомый вклад в эффективную кадровую и технологическую политику в сфере производства беспилотников внесет центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ имени Н. Э. Баумана. К его созданию недавно приступили в индустриальном парке «Руднево». Он имеет научно-технические заделы и образовательные программы и будет подготавливать высококвалифицированных специалистов по созданию перспективных образцов БАС.
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